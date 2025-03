Febra aftoasă, o boală extrem de contagioasă!

DSVSA Maramureş trage un semnal de alarmă cu privire la febra aftoasă şi prezintă măsuri generale de prevenție a ei. Febra aftoasă este o boală infectocontagioasă produsă de un virus.

Dintre speciile domestice, boala afectează bovinele, ovinele, caprinele, porcinele. Celelalte specii de animale și omul nu sunt receptive, dar pot vehicula și transmite virusul.

Febra aftoasă are o contagiozitate deosebit de mare, după unii cercetători fiind suficient câteva particule virale pentru a produce boala. Boala se manifestă cu febră, înroșirea și inflamarea mucoasei bucale, iar apoi cu apariția aftelor (veziculelor) pline la început cu un lichid clar. Veziculele pot apărea la nivelul botului, ugerului, regiunii copitei sau interdigital. Boala este periculoasă prin pierderile economice, restricțiile comerciale și de circulație extrem de drastice la care zonele afectate sunt supuse. Având în vedere că după Germania boala a fost declarată și în Ungaria, Centrul Național de Combatere a Bolii a decis interzicerea intrării în țară a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, suine și cabaline provenite din Ungaria sau zona de restricție a Slovaciei. Totodată, este interzisă introducerea în țară a cărnii proaspete sau congelate, a laptelui crud sau a produselor din lapte crud, furajelor, paielor, materialului seminal, subproduse etc. provenite din Ungaria și zona de restricție a Slovaciei. Pentru a nu introduce virusul în țară, populația și operatorii economici trebuie să manifeste o precauție și responsabilitate deosebită. Nu se va derula nicio operațiune economică sau activități de transport animale vii, produse alimentare, furaje etc. din Ungaria, fără a consulta prima dată medicii veterinari oficiali. Orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la animale va fi raportat de urgență medicului veterinar oficial din zonă.