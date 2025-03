Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare caută radiolog

În cadrul unității medicale activează deja un nou medic de pneumologie pediatrică, dar a fost scos la concurs și un post de me­dic radiolog.

”Dacă faceți referire la aceste ordonanțe care vin una după alta, și care dereglementează ceea ce a reglementat cea de dinainte, în acest moment spitalul are în derulare un concurs pentru postul de medic radiolog. Postul este vacant și pentru el se poate organiza concurs. De asemenea, s-a prezentat la post o doamnă doctor pneumolog pediatru, care și-a încheiat rezidențiatul și avea rezidențiat pe post în cadrul spitalului nostru și s-a prezentat la locul de muncă. Urmează să mai aducem doi medici pentru specialitatea de pneumologie și pe viitor vom scoate posturile la concurs. Numărul de medici acoperă necesarul pentru numărul de paturi și al structurii pe care o avem. Dacă ordonanța ar fi rămas în vigoare, am fi avut un anumit număr de medici care ar fi plecat. Nu era vorba de un număr foarte mare, ca să ne dea peste cap sau să intrăm într-o degringoladă din punct de vedere al asigurării serviciilor de ambulator, pe partea clinică, gărzi sau dispensarul TB. Spitalul nostru cred că tot timpul a fost atractiv din punct de vedere financiar. De când am venit eu la conducerea spitalului au plecat 2 medici, unul dintre ei a ieșit în pensie, și au venit 10” – a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.