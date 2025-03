Cadre didactice din Cavnic, la un curs de formare în Italia

La finalul lunii februarie a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului „Education Boost with Erasmus+”, finanțat de Comisia Europeană. Astfel a debutat cel de-al doilea an de implementare a Acreditării Erasmus pentru mobilități în domeniul Educației școlare deținute de Liceul Teoretic „Pintea Viteazul”, Cavnic.

Profesoarele Mirela Mereuț (alimentație publică) și Maria Mika (matematică) și-au dezvoltat competențe de utilizare a metodelor de tip outdoor în cadrul cursului de formare „Environmental and Outdoor Education”, desfășurat în Roma, Italia.

Participarea cadrelor didactice la curs vizează atingerea obiectivului 5 din Planul Erasmus propus în cadrul acreditării, și anume: dezvoltarea competențelor de organizare de activități educative „outdoor” în scopul unei educații incluzive, pentru 50% din cadrele didactice din instituție, în 5 ani de implementare a acreditării.

În cadrul cursului, cadrele didactice au avut ocazia de a experimenta numeroase metode și activități de învățare în aer liber și nu numai, de a participa la diverse jocuri educative și de a face un real schimb de experiență cu profesori din străinătate despre educația de tip outdoor și creativitate în predare.

„Am avut privilegiul de a participa la o aventură educațională și anume învățarea unor metode de predare de tip outdoor, desfășurată în vibrantul oraș Roma. Cursul de formare s-a dovedit a fi nu doar o oportunitate de învățare, ci și o experiență nouă, oferind un mediu prielnic și inspirațional pentru activitățile propuse. Voi fructifica în lecțiile la clasă materialele informative, activitățile practice, precum și aplicațiile digitale învățate. Am legat prietenii cu ceilalți cursanți și am obținut informații valoroase despre alte sisteme de învățământ din Europa. Această experiență m-a convins că educația în aer liber poate transforma modul în care elevii percep și interacționează cu lumea înconjurătoare, contribuind la dezvoltarea lor academică și personală. Astfel de cursuri de formare reprezintă pilonii necesari pe care profesorii își pot construi o carieră solidă și inspirată”, a declarat prof. Mirela Mereuț.

La rândul său, prof. Maria Mika a concluzionat: „Este timpul să conștientizăm beneficiile și facilitățile acestui tip de educație, să rupem barierele înălțate de rutină, comoditate sau indiferență și, cu puțină imaginație și creativitate, să oferim elevilor noștri o alternativă interesantă și mai atractivă.”