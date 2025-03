Ziua Mondială a Asistenței Sociale, marcată în Baia Mare

Ieri a fost celebrată Ziua Mondială a Asistenței Sociale, ocazie cu care instituțiile care se ocupă de categoriile vulnerabile au transmis un mesaj de recunoștință angajaților care, zi de zi, fac tot posibilul pentru a oferi o viață mai bună celor care au nevoie.

„Gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință către toți cei care, zi de zi, sprijină și transformă vieți în bine: beneficiarii noștri, care ne inspiră prin puterea și perseverența lor, și profesioniștii din domeniul social, a căror dăruire și implicare definesc adevărata esență a solidarității umane. Sub semnul temei acestui an – «Consolidarea solidari­tă­ții intergeneraționale pentru o bunăstare durabilă» – ne reamintim că numai împreună, punând laolaltă energia celor tineri și înțelepciunea celor mai vârstnici, pu­tem să construim o comunitate puternică, unită și cu adevărat echitabilă. Direcția de Asistență Socială Baia Mare vă mulțumește pentru fiecare moment de susținere, fiecare mână întinsă și fiecare privire plină de compasiune. Pentru a marca această zi specială, am pregătit o serie de activități menite să ne apropie și să evidențieze forța comuniunii dintre generații. Prin aceste momente de împărtășire și celebrare, onorăm atât diversitatea vieților noastre, cât și idealul unei comunități în care fiecare persoană este ascultată, respectată și încurajată” – au transmis reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.