Rudolf Stauder, la finalul mandatului de prefect

Bilanțul după 3 ani

Rudolf Stauder a venit cu un bilanț al activității sale, în funcția de prefect, pe care a ocupat-o din data de 13 ianuarie 2022. Mandatul său nu a fost ușor, de la conducerea Instituției Prefectului fiind nevoit să gestioneze atât pandemia de coronavirus prin care trecea la acea dată județul nostru, cât și situația tensionată creată de izbucnirea războiului din Ucraina, când valuri de refugiați au căutat ajutor în Maramureș.

”Mandatul meu s-a suprapus cu perioada pandemiei de COVID-19, astfel am dispus o serie de măsuri pentru a limita răspândirea virusului și pentru a proteja populația, urmărind gestionarea eficientă a situației epidemiologice și protejarea sănătății publice în județ. În contextul războiului din Ucraina, am implementat măsurile necesare pentru ges­tionarea crizei umanitare și sprijinirea persoanelor strămutate. În calitate de reprezentant al Guvernului în județ, am coordonat eforturile autorităților locale pentru a aborda eficient problema refugiaților proveniți din zona de conflict. Am dispus desfășurarea de acțiuni în sistem integral de către toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne”, a declarat Rudolf Stauder.

Una dintre preocupările sale, în calitate de prefect, s-a referit și la soluționarea problemelor de fond funciar, unde s-au făcut progrese importante în ultimii ani, în soluționarea dosarelor. În acest sens, au avut loc 28 de ședințe ale Comisiei Județene de Fond Funciar și au fost soluționate 713 petiții. De asemenea, a fost validată suprafaţa de 7.963,5878 ha, dintre care: suprafaţa de 4.302,3864 ha terenuri agricole şi suprafaţa de 3.661,1474 ha terenuri forestiere.

Din activitatea sa, pe parcursul celor trei ani de mandat, mai amintim solicitarea de identificare, în regim de urgență, a unor soluții care să oprească apariția norilor de praf a căror formare este cauzată de procesul de deșertificare a haldelor de steril din județ.

” Am dispus începerea procedurilor de ecologizare a iazurilor de decantare a sterilului de flotație, proiectarea și construirea unor stații pentru epurarea apelor de mină, respectiv, modernizarea celor existente și refacerea lucrărilor de ecologizare degradate.

În urma cedării digului de la Bozânta Mică, din cauza fenomenelor de eroziune accentuate, am înaintat Guvernului solicitarea prin care bugetul a fost majorat cu 1,3 milioane de lei, pentru efectuarea reparațiilor în regim de urgență”, a mai precizat Rudolf Stauder.