Salvamont Maramureș, prezent la un forum internaţional în Genova

Doi membri ai Salvamont Maramureș au reprezentat România la Genova, Italia, unde au luat parte la Forumul Internaţional „Rescue in difficult environment” , reuniune la cel mai înalt nivel profesional, în care, specialiști în domeniu analizează cele mai recente descoperiri și inovații în domeniul medicinei de urgență în mediile marine, montane și spațiale, cu accent pe inovație pentru a contracara consecințele schimbărilor climatice.

În cadrul evenimentului, țara noastră a prezentat o lucrare în care s-a axat pe efortul depus de salvatorii montani alături de reprezentanții altor instituții, pentru a-i găsi și salva din situații extrem de dificile, pe tinerii din Ucraina, care au fugit din calea războiului.

”Succesul nostru de azi este de fapt reflectarea muncii noastre, a tuturor, în cele mai grele condiții, în cele mai dificile situații, în momente în care am vrut să renunțăm și totuși am mers până la capăt și tocmai de aceea astăzi suntem apreciați peste tot pe unde mergem! Și am avut onoarea să fim invitați speciali, invitație făcută de Dr. Luigi Festi – reputat chirurg în Medicina de Urgență Toracică – Montan și directorul Congresului internațional «Rescue in Difficult Enviroment» și bineînțeles cea care a insistat şi m-a convins să fim prezenți cu «povestea» noastră aici la Genoa, Marie Nordgren – Președinta FIPS. Mulțumiri Președintelui Salvamont România, prof Sabin Cornoiu, pentru sprijinul acordat și pentru suportul oferit pentru a putea participa la acest grandios eveniment. Să fim mândri de tot ce am realizat până acum! Și o să închei cu cuvintele prietenilor noștri de la Poliţia de Frontieră Română, cuvinte care ne onorează și ne motivează: «Sunteți, oricum, cei mai tari. Pentru noi, sunteți cei mai buni din lume!»”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 19-21 martie, iar pentru prezentare, Salvamont Maramureș a pregătit un filmuleț de 7 minute, intitulat ”3 ani de război – misiuni extreme de salvare a ucrainenilor în M-ții Maramureșului, România”.