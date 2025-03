Dr. Lucian Bogdan: ”Relația de încredere între medic și pacient, cheia unui succes terapeutic”

Încrederea dintre pacient și medic este un factor extrem de important în vindecarea sau ameliorarea unei afecțiuni. Medicina clasică punea foarte mare accent pe acest aspect, însă astăzi, cu internetul care poate oferi bolnavilor oricând numeroase informații despre diverse boli, acest lucru este tot mai greu de obținut.

”În medicina clasică se spunea clar că, dacă pacientul vine cu încredere la cel care-i oferă servicii de sănătate, problema lui este pe jumătate rezolvată. Relația de încredere între medic și pacient sau între asistentul medical și pacient cred că este cheia unui succes terapeutic, chiar dacă succesul acela terapeutic nu se soldează cu vindecarea. În pediatrie rar se întâmplă asta, dar vorbim de medicina adultului. Chiar dacă se soldează cu ameliorarea unei boli sau a unui grup de boli, cred că această relație bazată pe încredere este esențială pentru eficiența actului medical. Doar că toate interferențele acestea moderne, am senzația că foarte tare vulnerabilizează relația dintre medic și pacient”, a declarat dr. Lucian Bogdan, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

În cazul copiilor, un rol cheie în tratarea micuților pacienți îl joacă mama. Cu toate că, de multe ori, informațiile oferite de acestea nu au relevanță pentru medici, sunt situații în care mamele ”simt” când ceva nu este în regulă cu copilașul lor.

”Pe de altă parte, ce am învățat eu ca medic pediatru în cei 20 de ani de practică medicală este că e foarte important să asculți mamele. Mamele percep proprii copiii altfel, într-un registru pe care mintea umană cu greu poate să-l înțeleagă. Am învățat relativ repede să ascult mamele, chiar dacă multe din informațiile pe care le dau sunt balast, ca informație din punct de vedere medical, este esențial să faci asta. Este o cone­xiune, care chiar există cu copilul”, a mai precizat dr. Lucian Bogdan.