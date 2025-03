Ionel Bogdan, deputat PNL Maramureș: Mă implic constant în susținerea proiectelor care vizează dezvoltarea învățământului în Maramureș

Deputatul PNL Ionel Bogdan, împreună cu Daniel David, ministrul Educației, au avut o întâlnire de lucru la Inspectoratul Școlar Județean cu Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, Mihai Pop, inspectorul școlar general, Muntean Ioan, inspector școlar general adjunct, și Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare.

S-a discutat despre cele două campusuri pentru învăță­mânt DUAL, pentru care au fost obținute deja fondurile necesare prin PNRR și pentru care au fost semnate contractele de finanțare cu Ministerul Educației în 2023 și 2024. Este vorba despre Campusul pentru învățământ DUAL în mediul urban, situat în Baia Sprie (lângă Parcul Industrial), cu o finanțare de 25 milioane de euro, prin PNRR și despre Campusul pentru învățământ DUAL în mediul rural, situat în Giulești (în proximitatea Parcului Industrial), cu o finanțare de 10 milioane de euro, prin PNRR.

”Deși, în prezent, aceste două proiecte importante sunt în întârziere cu implementarea, mă bucur că domnul președinte Gabriel Zetea a înțeles importanța acestor proiecte pentru Maramureș și ne-a asigurat că va face eforturi susținute pentru a putea fi implementate în timp util.

Am primit asigurări din partea domnului ministru Daniel David că vom avea tot sprijinul pentru continuarea și finanțarea acestor proiecte atât de importante pentru Maramureș”, a declarat Ionel Bogdan, deputat PNL Maramureș.

De asemenea, s-a mai discutat și despre situația din Comuna Poienile de sub Munte, unde, din păcate, nu există condiții normale de studiu pentru toți copiii din comunitate. Propunerea deputatului Ionel Bogdan este ca administrația locală, alături de Consiliul Județean și Ministerul Educației și Cercetării, să găsească urgent o soluție pentru finanțarea și construcția unei școli noi în comuna Poienile de sub Munte, pentru ca toți copiii din comunitate să beneficieze de cele mai bune condiții pentru studiu.

”Sunt și voi fi mereu implicat în proiectele județului, destinate dezvoltării comunităților locale. Când vorbim de copiii Maramureșului și de comunitățile noastre, nu este loc de lupte și orgolii politice. Trebuie să fim cu toții uniți într-un singur obiectiv: mai bine pentru comunitatea noastra maramureșeană!”, a conchis Ionel Bogdan.

Biroul de presă PNL Maramureș