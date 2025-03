Spitalul Orășenesc din Târgu Lăpuș colectează medicamentele expirate

Conducerea Spitalului Orășenesc anunță că au fost amplasate mai multe recipiente speciale, pentru colectarea medicamentelor expirate sau pe care, din diverse motive, populația trebuie să le arunce. Astfel, cei care vor să scape de pilule în mod responsabil o pot face în curtea unității medicale.

”Spitalul Orășenesc a implementat un program de ges­tionare a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație, conform instrucțiunii Ministerului Sănătății. Astfel, cetă­țenii au posibilitatea și sunt invitați să aducă deșeurile de medicamente la punctul de colectare amplasat în curtea spitalului (intrarea către Compartiment Primiri Urgențe), într-un spațiu special destinat, ușor accesibil și monitorizat”, spun oficialii spitalului.

Programul de colectare este de luni până vineri, între orele 8-20.

Deșeurile de medicamente rezultate de la populație sunt reprezentate de medicamente: cu termenul de valabilitate depășit; medicamente care nu mai sunt utilizate; reziduuri de medicamente; medicamente care au recipiente deteriorate; medicamente retrase de pe piață etc.

Deșeurile trebuie separate de persoana care le aduce, pe categorii: deșeuri de medicamente din categoria citotoxice/citostatice; deșeuri de medicamente uzuale (ex. tablete, unguente etc.); deșeuri de medicamente ambalate în recipiente din sticlă (ex. fiole din sticlă); deșeuri de medicamente aflate în recipiente sub presiune (ex. spray-uri). Mai trebuie precizat că nu se primesc medicamente stupefiante și/sau psihotrope!