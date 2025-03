Calculele URS-SUA despre noi sunt total greşite

“Mări se vorbiră şi se sfătuiră/Ca l-apus de soare/Vor să mi-l omoare/Pe baciul european/Că-i mai ortoman/Are oi mai multe, mândre şi cornute”. Zis şi făcut. Rusia a tăiat gazul şi petrolul cu juma’ de gură, cu cealaltă jumătate l-a vândut la negru, prin alde Turcia sau Ungaria. Baciul American ne-a impus taxe şi tarife şi ne-a ameninţat cu retragerea de-am pus osul la treabă, în prima fază, cea incipientă, deja le scad vânzările de avioane militare, de armament, ba şi de maşinuţe electrice spre noi.

Păi cum aşa? Păi uite-aşa. Tot ce plănuiesc ei şi fac, am aflat, dovadă stând recenta descoperire a presei referitoare la Heritage Foundation, un “grup de lucru” american care s-a întâlnit cu “aliaţii ei europeni” (atenţie!) pentru un plan de a distruge Uniunea Europeană. Am aflat, bro! Sunteţi uşor penibili. Bro! Sau acţiunea celor 8 naţiuni europene care au scris plângere la Naţiunile Unite împotriva Rusiei care ne-a distrus un satelit de comunicaţii. Rusia a înfiinţat “universităţi de diversionişti” pentru sabotaje în Europa. Şi de ele am aflat.

Ce face Europa acum? Ce ştie ea mai bine. Gândeşte. Şi vor urma acţiuni, de nevoie, de spaimă, nu mai contează. În cele mai recente întâlniri ale liderilor europeni s-au decis linii de urmat. Pentru prima dată, clare. S-au înfiinţat mecanisme fiscal-bugetare pentru creşterea cheltuielilor de apărare. E vorba de un nou instrument, SAFE, care poate debloca în orice moment 150 miliarde de euro. Apoi, s-au decis investiţii. În mobilitate militară, adică atât coridoare terestre, cât şi în aeroporturi şi porturi maritime pentru transport rapid de trupe şi tehnică prin toată Europa. Aşa ceva n-au nici Rusia, nici SUA. Apoi, consolidarea bazei industriale de apărare a Europei, inclusiv un Mecanism European pentru Vânzări Militare. Sau “ariciul de oţel” al susţinerii Ucrainei în a nu ne aduce Rusia mai aproape. Şi mai sunt măsuri secrete. E vremea de făcut funcţionale Europol, agenţia comună de informaţii etc. Toate acestea, ştiute şi neştiute, vor deveni “Readiness 2030”. Franţa şi mai ales francezii-poporul sunt de acord să extindă umbrela nucleară a lor asupra întregii Europe civilizate.

Ce fac ceilalţi? Baciul american şi baciul moscovean? Sunt nedumeriţi. Se ţin ei tari pe poziţii, doar că a început să-i coste. SUA a blocat iniţiativa G7 de a înfiinţa un grup operativ care să combată flota fantomă de petroliere a Rusiei. Spune ceva? Spune. Fondul suveran al Rusiei pregăteşte colaborări cu companii americane în exploatarea de pământuri şi metale rare. Spune ceva? Spune. Apropo, la ultimele summituri europene…ştiţi cine au mai participat? Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia. Mai vine Coreea de Sud şi mai ştii, India, şi vin bacii sus amintiţi să ne roage frumos să vorbim cu ei. Nu să ne ţină pe la uşi. Deocamdată, baciul american dă grav cu bota-n baltă. Pierde contracte militare, pierde turism, de la predicţia de creştere a turismului cu 8,8% au scădere de 5,4%. De aici şi disperarea. Anul trecut, atenţie, vorbim de un raport oficial al UE, au fost identificate atacuri de dezinformare împotriva a 80 de ţări şi 200 de organizaţii, dinspre Rusia şi China. De aici atacurile unor Vance sau Musk şi a altor licurici asupra Europei. Uite o interesantă observaţie a Hotnews: “În recentul dosar al Parchetului legat de finanțarea campaniei electorale, procurorii susțin că 1 milion de dolari a băgat un singur om în cumpărarea ilegală de voturi și în propagandă electorală nedeclarată pentru alegerile prezidențiale din România. Cât a plătit Al-Qaeda pentru atentatul din 9/11? Sub 500.000 de dolari, potrivit raportului oficial al Comisiei guvernului Statelor Unite. Atât de puțin? Cu ”câteva sute de mii de dolari” zdruncini cea mai mare putere a lumii, înjunghii un popor de 340 milioane de oameni și faci întreaga lume democratică să traverseze valea umbrei morții?”

În paralel, gigantul rus Gazprom e în cădere liberă după pierderea pieţei europene. SUA cerşeşte ouă prin Europa, în timp ce Kennedy Robert susţine c-ar lăsa liberă gripa aviară, fără vaccinuri, deşi are 50% rată de mortalitate la om. Atâta că reţeta de politică externă alui Trump nu funcţionează nici măcar cu Mexicul darămite cu Uniunea Europeană. „Cu cât depinzi mai mult de mine, cu-atât mai rău te tratez”. Nu, mulţumim! Păstraţi-vă vizele!