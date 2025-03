„Când vârsta devine doar un număr, începe cu adevărat viața!”

Direcția de Asistență Socială Baia Mare continuă prezentarea seniorilor care sunt implicați activ în viața comunității. Un astfel de exemplu este și doamna Veronica Bîrsan, care ne oferă tuturor o lecție minunată despre curajul de a începe din nou, chiar și după pensionare.

Povestea ei a început simplu, prin invitația unei prietene dragi, care a îndrumat-o spre Centrul de Zi „Caspev”, al DAS Baia Mare. Din acel moment, viața i s-a schimbat profund. De la cercuri de creație, excursii și cursuri de dans popular, până la lecții de limba engleză și cursuri de digitalizare, Veronica a redescoperit bucuria fiecărei zile. Dar cel mai mult, inima ei vibrează atunci când se întâlnește cu elevii. Ca fostă învățătoare, se simte din nou în elementul său, inspirând generații întregi să aprecieze frumosul, să prețuiască tradițiile și să devină cetățeni activi și implicați. Prin munca sa creativă, Veronica a sprijinit direct copiii cu dizabilități, dovedindu-ne tuturor că implicarea, generozitatea și pasiunea pot face o lume mai frumoasă.

”Sunt pensionară din 2002, dar întâlnirea la clubul pensionarilor am făcut-o doar în 2022, prin grija unei prietene, care mi-a propus să mă înscriu și eu la clubul pensionarilor. Din acea zi am început și activitățile, în scurt timp am fost în prima excursie cu membrii clubului: ne-am cunoscut și ne-am împrietenit. Apoi m-am înscris la cercul de creație al clubului. În acel an deja am făcut lucrări la creație, care s-au comercializat la Târgul de Crăciun, iar banii au fost folosiți pentru ajutorul copiilor cu dizabilități. Această muncă mi-a plăcut foarte mult, am executat cu drag lucrările, știind că e pentru un scop nobil, pentru a ușura viața unor copii necăjiți. Tot în cadrul clubului particip la cursuri de engleză, am parcurs cursuri de digitalizare, particip la cercul de dansuri populare, îmi plac toate activitățile care se desfășoară la club. Dar cel mai mult îmi plac întâlnirile cu elevii de la diferite școli, de diferite vârste, pentru că, meseria mea de bază este munca didactică, sunt învățătoare. Atunci când mă întâlnesc cu elevi sunt în elementul meu, mă transform în alt om, totul pentru ei, pentru a le îmbogăți cunoștințele, pentru a-i sensibiliza să vadă frumosul, să înțeleagă viața, să devină și ei activi, așa cum suntem noi și să cunoască tradițiile poporului nostru, frumusețile țării și să se implice de mici în a deveni buni cetățeni” – a declarat Veronica Bîrsan.