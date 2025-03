Marșul pentru viață Baia Mare – 2025

Duminică după amiază, 23 martie 2025, pe o vreme răcoroasă și cu ploaie, peste 2.000 de băimăreni au participat în Baia Mare la Marșul pentru viață 2025, pe un traseu care a pornit din centrul nou al municipiului până la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” de pe bulevardul Unirii. Mobilizarea a fost mare, la ea luând parte tineri, părinți și copii din Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar, în frunte cu mai multe zeci de preoți însoțitori.

„Printre picăturile de ploaie pe care Bunul Dumnezeu le-a trimis pe Pământ ca binecuvântare, în această zi de duminică, 23 martie 2025, în preajunul Sărbătorii Bunei Vestiri, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, am participat la Marșul pentru viață, pornind din Piața Revoluției din Baia Mare și venind înspre Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Catedrala Episcopală din Baia Mare, cu participarea a peste două mii de tineri, de copii, de părinți, părinți slujitori la Sfintele biserici și Altare din protopopiatele Baia Mare, de Lăpuș și Chioar, precum și din satele din jurul municipiului Baia Mare. De asemenea, la acest marș pentru viață au participat și mulți părinți, care au venit cu copiii, transmițând un mesaj, un mesaj pentru viață, și anume că viața este un dar al lui Dumnezeu și că fiecare dintre noi a venit în această lume și a venit în această viață ca și dar al lui Dumnezeu cu o misiune sfântă, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul. De aceea, noi cei care ne-am adunat astăzi la acest frumos eveniment și acest frumos marș pentru viață, sau mai bine zis un pelerinaj pentru viață, am transmis tuturor familiilor tinere și celor care doresc să aibă copiii, să se încreadă în puterea lui Dumnezeu, să se roage și să aducă prunci pe lume, având în memoria noastră și aducând în actualitate persoane atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament care și-au dorit prunci și, rugându-se în mod insistent, Dumnezeu i-a binecuvântat și au adus pe lume prunci cu dar și har. Asemenea și noi dorim ca în România creștină familia să fie familia cu copii, care sunt darul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta ne-am adunat noi aici în Episcopia noastră, în Baia Mare, la nivel de Patriarhie, în toate episcopiile și la centrele eparhiale din întreaga patriarhie, ca un manifest, ca o rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile românești să aducă prunci pe lume, să aducă prunci cu har, pentru că viața este darul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a trimis fiecăruia dintre noi. Pentru toate îi mulțumim Bunului Dumnezeu și tuturor care au venit, cu mic, mare, așa cum am spus, printre picăturile de ploaie, arătând și transmițând binecuvântarea lui Dumnezeu și faptul că uniți putem să transmitem binecuvântare, putem să transmitem putere duhovnicească și, mai ales, să spunem că Dumnezeu este cu noi. Tuturor la mulți ani, Dumnezeu să ne binecuvinteze și Maica Domnului să ne ocrotească pe toți.”

„Ne-am alăturat cu multă bucurie și noi, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, la acest demers național, intitulat Marșul pentru Viață. În întreaga lună martie s-au desfășurat activități pentru viață și, de asemenea, pe lângă această zi în care s-a organizat Marșul pentru Viață, am avut bucuria de a avea alături de noi pe Alexandra Nadane, președinta Asociației Studenți pentru Viață și România pentru Viață, care a lansat ecouri în întreaga țară. Am avut diverse discuții în câteva colegii din Baia Mare și Satu Mare, antrenând tinerii elevi și câțiva studenți în această problematică a avortului, a crizei de sarcina, și am conștientizat împreună cum putem ajuta femeile aflate în această situație, cum le putem fi alături, ca împreună să demonstrăm lumi întregi că suntem creștini, că-L iubim pe Dumnezeu și că valorile noastre creștine, ortodoxe, morale, sunt în inima și în sufletul nostru,” a spus Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului din cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

„Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu și pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu cu patru daruri, patru copii, cel mai mare având zece ani și cel mai mic având nouă luni. Este, într-adevăr, și o provocare să crești patru copii în zilele noastre, dar este și o bucurie. Nu tot ceea ce este frumos este și ușor, este greu, într-adevăr, dar viața cu mulți copii are și momente frumoase. Și-mi aduc aminte de un episod din viața mea pe care-l doresc să îl împărtășesc cu cei care vor urmări acest interviu. Faptul că atunci când m-am întors acasă, având primul copil, pe băiețelul Dimitrie Ioan, de-abia vorbea, nu spunea mama și tata, mai stâlcit, poate, mama și tata, și-a venit la mine, m-a luat în brațe, fiind micuț, și mi-a spus tata pentru prima dată. Avem multe momente de bucurie în viață și multe momente care transmit emoții, dar acel moment pentru mine a fost unic și nu s-a mai repetat de atunci și nici n-am mai avut o asemenea trăire în viața mea.

De aceea, vă rugăm să țineți cont de ceea ce scrie pe un afiș al marșului pentru viață, cu fiecare copil un înger vine în lume, un înger care aduce bucurie în familie,” a spus Părintele Ionuț Pleș.