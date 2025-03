În Sighetu Marmației, noua bază sportivă se va finaliza în vară

Noul cartier al municipiului se dezvoltă încet, dar sigur. O nouă investiție, care se va finaliza aici în cel mai scurt timp, este infra­structura sportivă.

„Am ieșit în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor la construirea bazei sportive tip 1 de pe strada Făget. Împreună cu echipa de specialiști și reprezentanții constructorului, am inspectat locul și am discutat despre progresul lucrărilor.

Mă bucur să constat că proiectul avansează conform planului și că deja sunt vizibile progrese semnificative. Baza sportivă va deveni un loc modern, destinat activită­ților sportive, și sunt convins că va reprezenta o oportunitate extraordinară pentru tineretul sighetean. Am discutat cu responsabilii de șantier despre etapele viitoare și m-am asigurat că vor fi respectate atât termenele, cât și standardele de calitate. Voi urmări îndeaproape evoluția lucrărilor și vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă. Suntem pe drumul cel bun și sunt încrezător că în această vară vom avea o bază sportivă de care ne vom bucura cu toții” – a spus primarul Vasile Moldovan.

Valoarea investiției se ridică la suma de 5.129.028 lei, cu finanțare integrală din bugetul statului prin CNI.

Baza sportivă va avea în componență un teren pentru fotbal, cu gazon artificial, cu dimensiunea suprafeței de joc 68 m x 105 m, un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, cu covor din tartan, prevăzut cu gradene pentru 500 de spectatori, și 20 de locuri pentru persoanele cu dizabilități, clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei pietonale și spații verzi.