Tunisia, o nouă destinație de vacanță disponibilă din acest an

Maramureșenii dornici de a-și petrece concediul de vară la mare au început deja să-și caute destinația ideală pentru zilele de relaxare. Pe lângă destinațiile consacrate deja, de anul acesta va fi disponibilă o destinație nouă, cu zbor direct de pe Aeroportul Internațional Maramureș.

”Există 4 destinații care se operează direct din Baia Mare. Desigur, cea mai cerută este Turcia, după care urmează Grecia, Tunisia, ca noutate absolută pentru acest sezon, și Egipt. Tunisia este o destinație nouă, care se operează începând cu acest an. Vor fi curse săptămânale care se operează de la finalul lunii aprilie-începutul lunii mai și până la mijlocul lunii septembrie. Se va merge cu zbor direct charter din Baia Mare. Turcia este deja o destinație consacrată, cu mai multe zboruri săptămânale, iar Grecia și Egiptul vor avea un singur zbor pe săptămână. Plaja de oferte devine din ce în ce mai mare pentru plecările din Baia Mare” – a declarat Cristian Burtan, manager Departament de Turism.

Turcia este una dintre destinațiile de vacanță preferată de familiile cu copii mici, în timp ce Grecia sau Egiptul sunt alese de cei care doresc să viziteze obiective turistice celebre.

”Turcia este aleasă pentru o variantă de servicii foarte bune și este ideală pentru familii cu copii, are plaje bune, cu servicii de All Inclusive și Ultra All Inclusive la hoteluri de categoria de cinci stele sau de lux. Egiptul este pentru cei care vor servicii similare cu Turcia, dar și posibilitatea unor vizite culturale, fie la piramide, fie pe Valea Regilor. Tunisia este o destinație foarte bună pentru plaje, este una din destinațiile mediteraneene care au cele mai bune plaje la Marea Mediterană, cu servicii foarte bune de cazare și cu prețuri foarte abordabile. Grecia este pentru cei care vor să descopere o destinație inedită, cu ape turcoaz, plaje, care pot fi atât cu nisip, cât și cu stâncă sau piatră, dar spectaculoase ca peisaj, unde se merge pe variantă de cazare fără masă, eventual doar cu mic dejun, sau demipensiune. Însă, sunt și resorturi care oferă All Inclusive. Practic, este o destinație complexă” – mai explică Cristian Burtan.