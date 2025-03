Elevi de la LT „Pintea Viteazul” Cavnic au învățat strategii de marketing în Slovenia

În perioada 10-14 martie 2025, zece elevi de la Liceul Teoretic „Pintea Viteazul” din Cavnic (Alexandru Bojoga, Ana Ciceu, Maria Făt, David Gherman, Iulia Huțanu, Alexia Neamțu, Sorina Pop-Veress, Ciprian Tămaș, Carmen Tomuș, Larisa Ungureanu), însoțiți de prof. Claudia Stoica, s-au deplasat la liceul Ekonomska Sola Celje din Slovenia (fost partener într-un proiect Erasmus+). Mobilitatea elevilor face parte din proiectul “Education Boost with Erasmus+”, nr. ref. 2024-1-RO01-KA121-SCH-000213960, finanțat de Uniunea Europeană.

Activitățile derulate au vizat atingerea obiectivului 2 al acreditării Erasmus – creșterea cu cel puțin 35% a nr. de elevi de liceu (filiera teoretică) care și-au dezvoltat competențele antreprenoriale și de leadership prin activități de mobilitate, pe o perioadă de 5 ani.

„Liceul din Celje este un fost partener dintr-un proiect Erasmus+ anterior și am ales să colaborăm din nou, deoarece știam că au un program bine dezvoltat pe componenta antreprenoriat, având peste 5 firme de exercițiu în școală și fiind organizatorul unui târg internațional pentru firmele de exercițiu. A fost, cu adevărat, o alegere bună, elevii noștri au învățat multe lucruri despre antreprenoriat și leadership pe parcursul mobili­tă­ții, în special prin metoda „peer-to-peer” (elevii români au învățat în mod direct de la elevii sloveni). Întreaga mobilitate a fost o oportunitate excelentă nu numai pentru dezvoltarea și/sau îmbunătățirea unor competențe-cheie esențiale în acest secol, dar și pentru legarea de noi prietenii și pentru cunoaștere culturală”, a punctat responsabilul de proiect, prof. Claudia Stoica.

Participanții la proiect au fost implicați în diverse activități: de la jocuri de cunoaștere – bingo social, vizitarea unui centru de dezvoltare de afaceri – Inkubator – finanțat din fonduri europene până la crearea unei agenții de publicitate virtuale. Elevii români au colaborat în echipe mixte cu elevii sloveni, învățând foarte multe lucruri noi de la aceștia.

De asemenea, liceenii au fost provocați să aleagă o companie locală căreia să i se realizeze o strategie de marketing – intervievarea reprezentanților companiei și realizarea efectivă a produselor solicitate – postări în social media, postere, clip publicitar etc. În cadrul mobilității în Slovenia, a fost vizitat târgul internațional al firmelor de exercițiu coordonate de elevi, eveniment aflat la a 19-a ediție, la care au participat peste 50 de firme de exercițiu din 5 țări. În ultima zi s-au prezentat strategiile de marketing realizate de echipele de elevi și a fost desemnat câștigătorul.

„Timpul petrecut în cea mai recentă mobilitate Erasmus+, desfășurată în Slovenia, a fost o experiență de neuitat pentru mine. Ideea de a participa la un proiect strict despre antreprenoriat m-a încântat de la început, oportunitatea de a învăța într-o școală slovenă cu profil economic nu este ceva la care m-aș fi gândit că aș fi putut participa. Din prima zi am primit sarcinile principale de lucru, creându-ne propria agenție de publicitate – cu elegantul nume de «Market­flow», eu și echipa mea (de 4 fete) am făcut tot posibilul pentru a oferi servicii de calitate unei companii locale. Am făcut totul singure, de la propunerea unui chestionar pentru interviul cu proprietarul unei brutării, până la parcurgerea interviului cât mai profesionist posibil și trecând imediat la realizarea strategiei de marketing, conform dorințelor proprietarului. Am reușit să propunem produse destul de încântătoare, compania cu care am colaborat a avut cel mai dulce proprietar, așa că ne-am asigurat că reclamele noastre sunt la fel de plăcute. La sfârșitul săptămânii, în cadrul prezentării finale, echipa mea a fost recompensată primind atât votul publicului, cât și al juriului. Recomand experiența tuturor elevilor care doresc să-și testeze abilitățile și să petreacă timp de calitate într-un proiect Erasmus+”, a relatat Carmen Tomuș, elevă în clasa a XII-a.