Primăria vrea să construiască peste 100 de locuinţe sociale în zona Pirită

Aleşii locali s-au întrunit ieri în şedinţă extraordinară, după ce în urmă cu doar două zile a fost şedinţa ordinară. Pe ordinea de zi a figurat un singur proiect de hotărâre, referitor la construirea unor locuinţe sociale în oraş. Graba autorităţilor a fost legată de termenul limită de depunere a proiectului spre finanţare, adică imediat după şedinţă.

Astfel, proiectul de hotărâre a făcut referire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici în fază SF pentru obiectivul de investiţii „Construcţii cu caracter social în Municipiul Baia Mare”. Valoarea totală a investiţiei ar fi de 57.226.969 lei fără TVA, respectiv 68.017.416 lei cu TVA, din care C+M: 39.558.444 lei fără TVA, respectiv 47.074.549 lei cu TVA. Durata de realizare a lucrărilor s-ar întinde pe 12 luni. Capacităţile tehnice ale proiectului: realizarea unui număr de 116 de locuinţe sociale şi a unei clădiri publice și administrative – corp multifuncțional. Din suma totală, 51.463.952 lei inclusiv TVA ar reprezenta cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, iar 15.553.464 lei inclusiv TVA – cheltuieli finanţate de la bugetul local (cofinanţare). „Noi am avut această documentaţie adaptată pentru o altă zonă a municipiului Baia Mare, unde a existat intenţia, mai demult, să se construiască aceste locuinţe. Era vorba atunci de zona Arieşului. Între timp, din discuţiile purtate cu Ministerul Dezvoltării, am aflat că există această linie de finanţare deschisă, printr-un program guvernamental, care se referă la susţinerea financiară pentru construirea de locuinţe cu caracter social. În consecinţă, am propus rapid Direcţiei de Asistenţă Socială să regândim acest proiect şi din perspectiva amplasamentului, şi am ajuns la concluzia că ar fi oportună construirea acestor locuinţe sociale în zona Pirită, acolo unde ştiţi că există un aşezământ informal pe care va trebui să-l rezolvăm într-un fel sau altul şi dacă acest proiect va fi admis la finanţare, atunci am putea rezolva această problemă. Asta deoarece în acele locuinţe construite i-am putea găzdui pe toţi cei care în momentul de faţă îşi duc veacul în zona Pirită, dar au forme legale şi acte că sunt din Municipiul Baia Mare”, a explicat Doru Dăncuş, edilul municipiului. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi, exact la timp pentru a putea fi depus spre finanţare, imediat după şedinţă. Autorităţile aşteaptă acum pentru a vedea dacă va fi şi aprobată finanţarea lui.