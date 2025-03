Serviciul îngrijiri la domiciliu aduce speranță și bucurie seniorilor singuri

Serviciul de îngrijiri la domiciliu din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare este pentru mulți bătrâni singuri un ajutor nesperat. Seniorii sunt sprijiniți să meargă la controale medicale, dar și în alte activități cotidiene, după cum mărturisește o senioară de 89 de ani, care se afla într-o situație ce părea fără ieșire.

„Eram foarte slăbită și numai în pat am stat. Dânșii m-au dus la analize, la perfuzii. M-au dus la cardiologie, să fac analize după tratament. Sunt foarte mulțumită. Nici nu mi-am închipuit ca, pentru o femeie bătrână, zbârcită, să aibă atâta răbdare și atâta vorbă frumoasă pentru mine. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în mâna dânșilor. Altfel nu știu ce aș fi făcut. Sunt singură de 8 ani și am 89 de ani, am fost operată cu tumoare, am fost operată la genunchi și nu pot să umblu, am dureri mari. Fără dânșii nu știu ce aș fi făcut”, a declarat senioara din Baia Mare, cu emoție în glas.

Reprezentanții DAS Baia Mare subliniază că „munca” lor este să schimbe destinul celor singuri și vulnerabili.

„La 89 de ani, singurătatea și boala păreau imposibil de învins. Dar, prin grija și răbdarea echipei Serviciului de Îngrijiri la Domiciliu al Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, viața beneficiarei noastre s-a schimbat profund. Astăzi, ea simte recunoștință profundă față de cei care, zi de zi, îi oferă atenție, ajutor și vorbe calde”, subliniază reprezentanții instituției.