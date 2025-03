Siguranţa alimentară, pusă în pericol de comerţul ilegal cu produse ucrainene

DSV Maramureș în alertă!

La ședința Colegiului Prefectural, desfăşurată ieri la Palatul Administrativ Baia Mare, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș au atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător, care ia amploare și necesită măsuri urgente: comerțul ilegal cu produse din Ucraina.

Diverse alimente din țara vecină au ajuns în piețe și târguri sau chiar pe rafturile unor magazine din mediul rural sau urban, fiind introduse ilegal și fără un control riguros al calită­ții. În plus, introducerea lor poate duce la apariția de boli precum febra aftoasă, care afectează numeroase specii de animale, lucru ce ar însemna ruinarea crescătorilor de animale.

”Întreb ce putem face astăzi, pentru a diminua acel trafic cu alimente cu produse de origine animală și non-animală, care astăzi a devenit un mare trafic. Dacă ne uităm, produsele lor sunt mai ieftine și lumea spune că sunt mai bune, dar astăzi nu avem o certitudine că aceste produse sunt salubre din punct de vedere chimic, fizic. Sunt persoane care sunt refugiate și beneficiază de anumite preferințe, dar azi, dacă ne uităm în piețe, talciocuri, târguri de mașini, vedem aceste produse de origine animală și non-animală. Un alt aspect este că nici nu putem interveni direct, pentru că lumea se agită, sunt acele grupuri care spun că «Este mai ieftin, produsele sunt bune, ce aveți cu noi?». Pun o întrebare la nivel de Colegiu Prefectural. Ce am putea face astăzi din punct de vedere al vămii, al Poliției de Frontieră, ca această cantitate de alimente să nu intre în asemenea proporții în țara noastră? Deja este și o ches­tiune economică, deja sunt transporturi autorizate și trei-patru astfel de «comercianți» termină un magazin sătesc. Și în magazinele sătești și din Baia Mare găsim deja aceste produse. Dacă până acum am avut pesta, astăzi avem febra aftoasă, care este mult mai distructivă, ea se adresează tuturor animalelor: ovină, bovină, porc. Consecințele ar fi dezastruoase nu numai pentru siguranță, cât și pentru siguranța alimentară, care are cu totul altă conotație”, a atras atenția dr. Dănuț Crișan, directorul DSVSA Maramureș

Prezent la ședința de colegiu prefectural, Florin Co­man, Șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, a precizat că instituția pe care o conduce nu are în atribuții controale pe acest segment, decât parțial. Atâta timp cât legea permite cetățenilor din Ucraina să treacă cu o anumită cantitate de produse în România, polițiștii de frontieră nu-i pot opri. În plus, nu este reglementat nici numărul de treceri zilnice. Astfel, o persoană poate să introducă zilnic, de mai multe ori, cantitatea maximă admisă, lucru care se și întâmplă.

”Competențele sunt foarte clare. Tot ce înseamnă infracționalitate, contrabandă, tot ceea ce este penal face Poliția de Frontieră. Reglementarea pe cantități este atribuție strict a Vămii. Cu cât toate instituțiile statului își fac treaba mai bine și nu permit intrarea în țară a acestor mărfuri, cu atât mai bine. Poate că ar trebui inclusiv legislația schimbată, pentru că tu poți să introduci în țară cantitatea permisă de mai multe ori. Nu este stabilit un anumit număr de treceri în legislație. Tu poți să introduci legal o anumită cantitate și sunt oameni care din asta trăiesc. El trece cu anumite produse și apoi merge și le vinde în piață. Noi nu suntem vioara principală în această activitate, dar dacă vom fi solicitați ne alăturăm controalelor”, a declarat Florin Coman, Șef al ITPF Sighetu Marmației.

Prefectul județului Maramureş, Florian Sălăjeanu, prezent și el la ședința de colegiu, i-a cerut conducerii DSVSA Maramureș să rămână la o discuție mai detaliată cu privire la acest aspect.