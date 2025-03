Găina cu ouăle de aur e cocoş. Portocaliu

Până şi republicanii fervenţi sunt şocaţi deja de ce turnură ia economia Americii, politica sa externă, sistemul de alianţe cultivat din 1945 încoace. Toate stau pe un butoi cu pulbere. Să vedem…

Deocamdată, bursele americane coboară razant ca MIG-ul românesc pe ogor, vezi fotografia în care sunt bursele aferente mandatelor ultimilor 4 preşedinţi, inclusiv Trump Întâiul, unde bursa nu a căzut, dar a cam stagnat. Dacă daţi din mână, vă reamintim faptul că anterioara criză economică din 2008, ba şi cea din anii 20-30 au pornit tot de la burse, faptul că nu înţelegem noi ce e acolo nu înseamnă că nu au efect major. Guvernarea sa are peste 150 de procese deschise pentru legile date. Şi nu, preţul ouălor n-a scăzut, creşte. Ba americanii, pe fondul războiului economic, au început să cumpere mai puţin, ceea ce creşte inflaţia, scade consumul. „Am văzut gumă de mestecat la benzinărie cu 6,49 dolari. Gumă!!!”, scrie un american. „Cu câteva zile în urmă, bonul de casă de la magazin a fost de 475 dolari şi nu am cumpărat electronice sau utilitare, decât mâncare, doar mâncare..”, scrie altul. Criza cafelei care ţine deja de un an continuă, se anunţă scumpiri iar de 20%. Apropo de deportări… ministrul de Interne al Venezuelei spune că niciunul din sutele de venezueleni deportaţi de americani nu era membru al găştii Tren de Arasgua, nici măcar unul, deşi acesta era pretextul.

Apoi, relaţia SUA cu Rusia schimbată spre stânga-mprejur a stricat tot ce-a însemnat alianţe anterioare, vechi, istorice chiar. Aşa se face că rusul deja comandă, vezi titluri gen „Moscova îi cere lui Trump să-i ordone lui Zelenski să nu mai atace Rusia” sau „Cum se va ocupa SUA de această scursură turbată”, în urma atacului ucrainean la un depozit petrolier rusesc… Dar să nu uităm că dragostea aceasta nu e foarte nouă… tot SUA au industrializat Rusia în anii 20, tot ei au cumpărat masiv grâu ieftin la preţ de dumping exact în perioada Holodomor, au înarmat Rusia lui Stalin iniţial ca să deschidă front sovietic. Acum, SUA anunţă că a obţinut armistiţiu în Marea Neagră şi că VA AJUTA Rusia să exporte din nou produse agricole şi îngrăşăminte! Pe de altă parte, incertitudinea americană e cunoscută şi la Moscova, banca lor centrală a avertizat că, la o adică, SUA cu OPEC au capacitatea de a inunda piaţa cu ţiţei ieftin şi să provoace încă o dată, ca în anii 80, căderea „Uniunii Sovietice”. Nu poate? N-o va face? Trump tocmai a ameninţat cu tarife de 25% ţările care cumpără petrol de la Venezuela, pe care s-a supărat…

Relaţia cu Europa? Universităţile de pe bătrânul Continent oferă azil ştiinţific cercetătorilor americani care au rămas fără obiectul muncii, după tăierea finanţărilor cercetărilor care nu sunt Kosher, a se citi republicane. Ştiţi scandalul cu grupul intern Signal, cu operaţiunea din Yemen? S-au mai aflat şi alte cele de pe grup…acolo Vance şi Hegseth scriu cu ură despre Europa. Nouă tocmai ne-au suspendat pe termen nelimitat includerea în Visa Waiver, deşi în contextul vânătorii de migranţi, ajuta doar o mână de turişti, nu ca să vadă Niagara ar fi mers românii încolo, ca să fim foarte sinceri… Despre Danemarca, Vance spune că „oricum vor lua Groenlanda oricât s-ar plânge Europa” şi că „Danemarca nu îşi face treaba şi nu este un bun aliat”. Discurs de grădiniţă, de gen „nu-mi mai eşti prieten dacă nu îmi dai jucăria ta”. E drept, spun specialiştii, „Dreptul internaţional este cea mai înşelată mireasă de pe planetă”, cu referire la toate tratatele încălcate peste ani, în ultimii zece ani au fost încălcate 20 de tratate, evident cu Rusia cap de coloană.

În fine, SUA vor să facă un Golden Dome, un sistem de apărare aşa cum au visat odinioară la Star Wars-ul anilor 80-90. L-a comandat Donald, a spus că nu contează preţul, vrea Golden Dome. De aur, aparent, dacă se poate, ca Biroul Oval. Nu Iron Dome ca cel israelian, ci de aur. Şi am cam spus tot.