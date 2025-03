Se strânge cureaua la Consiliul Judeţean Maramureş

Consilierii maramureşeni se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a aproba bugetul judeţean. Va fi al austerităţii după cum declară şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea. El anunţă disponibilizări în unele instituţii din subordinea Consiliului Judeţean (CJ), comasări de instituţii, dar şi eliminarea sporurilor. De asemenea, vor fi cheltuieli mai puţine, conducerea CJ Maramureş afirmând că e nevoie să se spună stop risipei bugetare.

„Zilele trecute, am avut întâlniri importante, alături de colegii din Direcția Economică, în care am discutat cu reprezentanții instituțiilor deconcentrate pentru a construi împreună bugetul pe anul în curs – atât pentru funcționare, cât și pentru dezvoltare. A fost o discuție sinceră și aplicată în care am ascultat, am înțeles și am analizat. Ne dorim un buget construit pe investiții și eficiență, dar și un buget care să țină cont de realitățile economice și de constrângerile bugetare. Vom drămui cu grijă fiecare leu, vom evita orice formă de risipă și vom fi atenți ca fiecare sumă alocată să se transforme în ceva concret pentru maramureșeni – fie că vorbim despre servicii mai bune, infrastructură, educație, sănătate sau siguranță”, afirmă Gabriel Zetea.

În acest context, şeful administraţiei judeţene susţine că bugetul va suferi mai multe modificări pe parcursul anului. La fel ca în 2024, conducerea CJ se laudă cu cel mai mare buget din istoria judeţului. Dar autorităţile maramureşene se bazează pe rectificări bugetare, pe atragerea de fonduri, pe contractări de credite.

Se anunţă reducerea cu 50% a cheltuielilor pe susţinerea unor proiecte în parteneriate culturale, sportive sau educaţionale. „Anul trecut a fost multă risipă bugetară, nu au avut scop decât susţinerea campaniei electorale. Sunt procese în instanţă pentru că nu s-au plătit foarte multe din aceste proiecte, noi suntem obligaţi şi să asigurăm cofinanţarea proiectelor şi să plătim datoriile lăsate în spate de ceilalţi. Va trebui să schimbăm această atitudine complet, să ne concentrăm pe eficienţă. Nu putem cheltui bani doar de dragul de a cheltui bani”, mai precizează Gabriel Zetea.

Se vor diminua şi cheltuielile cu paza. De asemenea, vor fi comasări de instituţii „pentru a avea o eficiență mai bună a managementului”. Conducerea CJ ameninţă şi cu reduceri de personal, „nu neapărat din cadrul aparatului propriu, ci din alte instituţii unde aparatul e supradimensionat”. Deocamdată, preşedintele CJ Maramureş a evitat să nominalizeze instituţiile unde se vor face disponibilizări pentru a nu se ajunge la presiuni telefonice sau verbale din partea celor vizaţi.

Se va spune adio şi în cazul sporurilor. „Avem câteva soluţii luate în colaborare cu directorii din CJ. Angajații vor spune adio și sporurilor, care până acum costau instituția câteva sute de mii lei pe lună. Totuși, vor beneficia în continuare de sporuri cei care lucrează pe proiecte europene. Nu vor mai fi alocate sume generoase nici pentru achiziția de bunuri și servicii. Nu trebuie să exagerăm”, a adăugat Gabriel Zetea.

Nu în ultimul rând, la nivelul Direcției Copilului va exista o externalizare a serviciilor sociale, care ar reprezenta o altă măsură pentru reducerea cheltuielilor. „O treime din bugetul judeţului se duce pe partea de asistenţă socială pentru a susţine la un nivel acceptabil. Sunt multe direcţii în care va trebui să acţionăm împreună”, mai punctează Gabriel Zetea.