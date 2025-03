A fost odată ca niciodată o nouă ordine mondială. Deocamdată, americană

Dac-o pornim ca poveste, aşa o ducem. A fost odată ca niciodată un preşedinte – lider mondial care avea obsesia să facă istorie. Se considera un geniu, lua decizii absolut surprinzătoare, pare a nu avea cunoştinţă de efectele deciziilor sale, mergea înainte. Iniţial, ne părea haotic ceea ce face, părea că vrea să ţină doar prima pagină a gendei publice, a ştirilor. Apoi, am auzit o povestioară interesantă.

Se făcea că undeva prin aprilie 2023, un think tank conservator numit Heritage Foundation (da, cel care a avut întâlniri cu lideri europeni ProTrump pentru destrămarea Uniunii Europene…) lansa un proiect de ţară. Îi zicea Project 2025 sau 2025 Presidential Transition Project. În urma citirii proiectului şi a scandalului ce-a urmat, preşedintele din poveste s-a dezis de proiect, nu ştia de el nimic. Nici nu l-a citit. Principiile sale de bază seamănă, în povestea noastră, surprinzător cu ceea ce vedem acum pe micile şi foarte micile ecrane. Se bazează pe o controversată teorie unitară a executivului prin care întreg aparatul executiv e sub controlul total al Preşedintelui. Îşi propune să desfiinţeze birocraţia guvernamentală şi să îndepărteze orice urmă de liberalism. Criticii spun că e un plan ce va duce America în Autoritarism.

Şi proiectul avea drept măsuri urgente următoarele: înlocuirea funcţionarilor publici cu loialişti ai preşedintelui, mai ales în puncte cheie gen Justiţie, FBI, Comerţ. Alte ramuri ar urma chiar să dispară, gen Homeland Security (agenţie inter-agenţii de forţă şi servicii, care a luptat împotriva terorismului) sau Departamentul Educaţiei. Planul anunţă reducerea regulilor de mediu şi revenirea la extragerea masivă a combusibililor fosili, a ţiţeiului şi a gazelor. De asemenea, Proiectul vrea să reducă taxele la corporaţii (scăzute în primul mandat de la 35% la 21%, acum să scadă la 18%), să introducă o nouă taxă individuală la persoane fizice, să taie proiectele de protecţie socială Medicare şi MedicAid. Propune incriminarea pornografiei, îndepărtarea protecţiei LGBT, închiderea programelor de incluziune pe principii etnice. Proiectul recomanda arestări şi deportări masive a imigranţilor ilegali. Se scrie acolo şi de legi creştine, cum ar fi incriminarea avortului, a folosirii anticoncepţionalelor, şamd. Analiştii care l-au citit din scoarţă-n scoarţă văd un el în plan de a infuza toate aspectele guvernării cu conservatorism creştin. Dar mai ales, au descoperit patru puncte esenţiale ale proiectului. Acel “Mandate for Leadership” publicat, apoi o bază de date de persoane de încredere a Fundaţiei de care se poate folosi Administraţia Trump (20.000 de persoane), o Academie a administraţiei prezidenţiale care este un sistem educaţional online şi, atenţie mare, da’ mare mare, un plan secret de creere a unor echipe şi un plan de activare a lor în caz că Preşedintele rosteşte: “So help me God”!!! Vă dă fiori cumva ideea? Nouă ne dă.

Revista Time a analizat şi a constatat că 2/3 din cele scrise în proiectul “niciodată citit” de preşedinte se oglindesc deja în politica SUA. La fel, nici JD Vance nu ştie de el, deşi a scris prefaţa unei cărţi semnate de Kevin Roberts, preşedintele Heritage Foundation, autorul recunoscut al Proiectului 2025. La care au lucrat de asemenea peste 200 de oameni ce se regăseau în personalul său din primul mandat, mare parte din ei care revin încet în administraţia americană. Iar povestea noastră se încheie aici, în caz că aţi găsit similitudini cu ceea ce auziţi/vedeţi la TV, nu vă miraţi. Preşedintele american nu acţionează haotic, ci ca parte a unui plan făcut demult şi aparent susţinut total de republicani. De altfel, singurii care-l pot opri. Ei sau o criză economica drastică.