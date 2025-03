Mișcarea și socializarea schimbă vieți la orice vârstă

Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare prezintă exemplul unei instructoare de sport, care face voluntariat la Centrul Centrul Social Multifuncțional „Rivulus Pueris”, pentru a oferi senioarelor șansa de a rămâne în formă, indiferent de vârstă. Mihaela Ariciu face acest lucru de un an și jumătate și mărturisește că activitatea fizică și socializarea de care se bucură beneficiarele, le-a schimbat acestora viața.

”Sunt instructor sportiv de 15 ani, lucrez de vreo zece ani de zile cu anumite persoane vârstnice, care veneau la sala unde eu aveam activitate. Acum, am simțit dorința de a veni voluntar la centrul Rivulus, în care pot să mă desfășor cu aceste doamne minunate. Am încercat să le arăt că mișcarea este benefică pentru oricine, indiferent de vârstă. Mi-a plăcut că au fost foarte deschise și doritoare și de mișcare, de meditații și de interacțiuni psihologice și am putut să experimentăm împreună cât mai multe activități și să ieșim în aer liber, cât mai multe. Nu pot să zic decât mulțumesc că m-au acceptat și că le văd bucuria cu care vin și interacționează în acest spațiu. Acest centru nu este doar pentru mișcare, ci și pentru socializare și am observat că asta le face foarte bine celor care vin”, a declarat Mihaela Ariciu.