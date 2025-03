La ITM Maramureș, curg reclamațiile cu privire la salariile întârziate

Mentalitatea angajaților din Maramureș a început să se schimbe și tot mai mulți salariați își reclamă patronii, dacă nu le sunt respectate drepturile salariale. Cele mai multe sesizări primite de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Maramureș se referă la acest aspect, însă sunt și solicitări privind contractele de muncă sau normele de securitate la locul de muncă.

„Angajații încep să nu mai accepte forme de colaborare fără să aibă forme legale. Am ajuns la peste 400 de sesizări scrise. Angajații noștri primesc anual undeva la 7.000-7500 de telefoane cu solicitări de date cu privire la domeniul relațiilor de muncă sau de securitate în muncă.

Din sesizările pe care oamenii le fac, constatările principale se referă la neacordarea salariilor pe care angajatorii le-au negociat cu angajații. Principala activitate de control pe care o facem este verificarea salarizării personalului sau a celor care sesizează acest lucru”, a declarat Dragoș Năcuță, inspector șef al ITM Maramureș.

Cât de gravă este situația o arată și numărul mare de sancțiuni date de ITM Maramureș pe acest segment. Pe de altă parte, unii angajatori recunosc că au o situație economică grea, motiv pentru care întârzie plata salariilor, în timp ce alții se „ascund” de instituțiile statul și rămân muți la solicitările oficiale de transmitere a datelor. În acest ultim caz, angajatorii respectivi s-au ales și cu dosare penale pentru nerespectarea legii.

„Din totalul sancțiunilor pe care le-am dat, aproximativ 1 milion lei sunt pentru neplata drepturilor salariale. Este foarte mult. Asta relevă o problemă economică pe care o au angajatorii, pentru că ei ne comunică faptul că sunt probleme în a acoperi veniturile pe care le negociază. Atunci ei sunt permanent în urmă atât cu valoarea, cât și cu modul în care ei acordă veniturile. E o problemă care trebuie discutată la nivel național, este o fotografie a economiei.

Pe Legea 108 a crescut numărul sancțiunilor. Asta înseamnă că angajatorii au început să fie tentați inclusiv să nu mai răspundă solicitărilor ITM și de aceea am început să facem și plângeri penale, dacă nu am primit datele. Sunt angajatori care refuză să trimită datele, ei sunt sancționați, numărul lor a crescut la 225.000 lei, ceea ce este foarte mult. S-au făcut dosare penale și acolo e o discuție cu IPJ pe care trebuie să o port pentru soluționarea acestor dosare”, a mai precizat Dragoș Năcuță.