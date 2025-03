Liderii de play-off, din L4 şi 5, debut victorios

Sâmbătă şi duminică s-au disputat primele jocuri oficiale din 2025 în Play-Offul Ligii 4 şi 5. Progresul Şomcuta Mare şi ACS Satu Nou de Jos, liderii celor două eşaloane, nu au dezamăgit şi şi-au câştigat meciurile cu Cavnic, respectiv Gârdani.

Liga 4, Play-Off, etapa 5: AFC Atletic Lăpuș – Academica Re­cea 3-4 (2-1); Bradul Vişeu de Sus – Iza Dragomireşti 1-3 (1-2); Progresul Şomcuta Mare – Cristalul Cavnic 6-2 (3-1); Avântul Bârsana – AFC Şişeşti 6-1 (1-1).

În fruntea ierarhiei se află Progresul Şomcuta Mare, cu 15 puncte, lo­cul doi le revine în acest moment celor de la Academica Recea, cu 14 puncte, iar podiumul este completat de Avântul Bârsana, cu 12 puncte.

Liga 5, Play-Off, eta­pa 3: Rapid Satu Nou de Sus – UAC Europe Dum­brăvița 7-4 (4-2); AS Ulmeni – Viitorul Culcea-Săcălășeni 2-1 (2-0); Măgura Coaş – AS Mireşu Mare 2-2 (2-2); Viitorul Gârdani – ACS Satu Nou de Jos 1-3 (0-2).

ACS Satu Nou de Jos conduce această competiţie cu 11 puncte, urmată de AS Ulmeni, cu 9 puncte, respectiv Rapid Satu Nou de Sus, care a acumulat 7 puncte.