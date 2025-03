PIB-ul pe cap de locuitor • Maramureșul ocupă locul patru în Regiunea de Nord-Vest

Cât de „bine” trăiesc și câștigă maramureșenii ne arată datele statistice pe anul 2024. Astfel, în cazul PIB-ului pe cap de locuitor, ne putem consola cu gândul că nu suntem chiar ultimii, am reușit să depășim județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare. La nivel național, am mai urcat un loc în clasament și am ajuns pe poziția 25.

„PIB-ul pe locuitor este de 50102.1 lei în județul Maramureș, 66539.9 lei în regiunea de Nord-Vest și 72926.7 lei/locuitor la nivel național. În funcție de PIB-ul pe locuitor, Maramureșul ocupă locul 25 (26 anul precedent) pe țară și locul 4 în regiune, imediat peste județul Bistrița-Năsăud și Satu Mare. PIB-ul pe locuitor, în județul Maramureș, se situează sub media la nivel național, cât și sub media din regiunea Nord-Vest la aproximativ 50% din valoarea PIB/locuitor al județului Cluj (108300.5 lei). Valoarea mai redusă a indicatorului la nivelul județului Maramureș se datorează realizării de produse cu grad mic de complexitate, unde valoarea nou creată este redusă și a existenței unor sectoare cu aport mic la realizarea valorii adăugate brute, cum ar fi: industria de prelucrare a lemnului, comerț, servicii etc”, a declarat Marius Pop, director adjunct al Direcției Județene de Statistică Maramureș.