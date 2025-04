Primul recensământ al câinilor în Recea

Asociația Fight for Animals a demarat un proiect în cadrul căruia se va realiza și primul recensământ al câinilor în comuna Recea, inițiativa fiind unică în județul Maramureș.

”Plănuim să realizăm un recensământ al câinilor din comuna Recea în perioada următoare. Este un proiect amplu și complex, la care încă punem cap la cap ultimele detalii. Cabinetul veterinar din Recea dispune, în prezent, de o bază de date cu aproximativ 800 de câini, însă suntem convinși că numărul real este mult mai mare. Urmează să lucrăm la identificarea lor, mergând din casă în casă, alături de autorități. Acesta este un vis de-al nostru: primul recensământ al animalelor din Maramureș” – au explicat reprezentanții Asociației Fight for Animals.

În cadrul proiectului ”Responsabilitate în doi pași: sterilizare și microcipare pentru un viitor mai bun” are loc și o campanie de informare a comunității despre importanța și obligativitatea sterilizării animalelor. În plus, deținătorii de animale de companie sunt sprijiniți să-și sterilizeze câinii, dacă nu dispun de resurse financiare.