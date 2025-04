Drumeții Baia Mare • Câinii nesupravegheați de la stâne, pericol pentru turiști și bicicliști

Problema câinilor nesupravegheați de la stânele din jurul Băii Mari sunt un pericol pentru cei care fac drumeții ori se dau cu bicicleta pe cărările și drumurile montane din apropierea orașului.

Despre acest aspect au discutat reprezentanții Primăriei și ai Ocolului Silvic, în condițiile în care încălzirea vremii va scoate tot mai mulți iubitori de natură din casă.

În acest sens, viceprimarul Pap Zsolt a cerut responsabililor ocolului silvic să facă verificări în teren pentru a se asigura că se respectă termenii contractuali.

„Avem o problemă cu stânele. Nu știu ocolul cât poate să intervină în rezolvarea acestui aspect. De exemplu, dacă ești biciclist sau într-o drumeție și umbli pe dealurile din jurul orașului, sunt foarte mulți câini. Este normal ca la stâne să fie câini, dar legea reglementează numărul lor. În plus, ei trebuie să aibă jujeu. Cine controlează respectarea acestor aspecte? Nu zic că este un fenomen general, dar există această problemă, care trebuie cumva rezolvată. Ocolul, când face acele contracte de închiriere a pășunilor, se specifică aceste aspecte? Întreb, nu știu. Omul să fie obligat să respecte legea. Eu mă refer acum strict la problema câinilor. Faptul că ciobanul aruncă 10 PET-uri, mă deranjează, dar nu mă pune în pericol. Dar faptul că are 10 câini în loc de 3 și nici aceia nu sunt ținuți cum trebuie, deja este atentat la siguranța mea și a cetățenilor care fac turism în zona respectivă. Vine sezonul în care ne apucăm de biciclit în zona din jurul Băii Mari. Poate fi o chestiune între viață și moarte dacă vin doi dulăi și atacă un copil. Dacă este și în competența ocolului, atunci rugămintea mea este să se facă aceste verificări, să se respecte numărul de câini”, a declarat Pap Zsolt.

Reacția băimărenilor pe rețelele de socializare nu a întârziat să apară. Unii au povestit experiențele lor, când au ieșit în natură și au fost atacați atât ei, cât și copiii lor.

„De multe ori ne întâlnim cu câini nesupravegheați, agresivi în drumețiile cu copii. Înțeleg că și ei au rolul lor, dar și siguranța turismului este importantă”, a scris o băimăreancă.

„Era cazul ca autoritățile să ia măsuri de încurajare a turismului montan în jurul Băii Mari! Anul trecut era să fim mâncați de ciobănești în zona Runcu, am fost lătrați la Izvoare și în zona Firiza. Poate dacă începeți curățenia în zona împădurită a orașului, vor lua exemplul și comunită­țile mai mici!”, a mărturisit un alt băimărean.