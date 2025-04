O fetiță de 10 ani, a făcut senzație în Croația. Lia Ciutac, din Baia Mare, a participat la concursul internațional ”Voice of The Stars”, din Zagreb, unde a obținut locul I, la categoria se de vârstă. Asociația ASSOC a sprijinit-o la această participare.

”În spatele fiecărui vis împlinit se află multă muncă, pasiune, dar și oameni care trebuie să creadă în tine. ASSOC a avut bucuria de a-i fi alături, sprijinindu-i participarea la această competiție importantă. Emoția din ochii ei, determinarea cu care a urcat pe scenă și fericirea mamei sale, Mihaela Sandor, ne-au arătat încă o dată că talentul trebuie susținut și încurajat. Lia se pregătește la Palatul Copiilor din Baia Mare, sub îndrumarea prof. Adriana Dicoanu, dar, de multe ori, talentul și munca din spatele lui nu sunt îndeajuns pentru a răzbi în lumea muzicală. Așadar, într-un asemenea moment ne-am decis să intervenim și să contribuim la împlinirea unui vis” – au declarat reprezentanții ASSOC.

Fetița a mărturisit că a avut parte de o experiență deosebită în Zagreb și a fost o bucurie să urce pe scenă și să cânte.