Ciprian George Rad, un elev de nota 10 la Matematică, în cadrul examenelor naționale

• Șef de promoție la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” Vișeu de Sus •

La Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus a demarat un proiect prin care se dorește punerea în valoare a tinerilor care sunt exemple pozitive, modele de reușită și astfel tinerii să fie încurajați pentru a se orienta „către ascensiune, efort și implicare în ceea ce descoperă că este important în viață pentru ei, în pasiunile lor și în domeniile în care își doresc dezvoltarea personală și profesională”.

Pentru că „educația media este unul dintre cele mai importante domenii din lumea contemporană, elevii Liceului Teoretic “Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus, au creat mai multe materiale jurnalistice, pentru a ilustra exemple pozitive, modele și experiențe de viață din care putem cu toții să învățăm”.

Primul intervievat a fost Ciprian George Rad, absolvent al Liceului Bogdan-Vodă din Vișeu de Sus, șef de promoție al generației 2020-2024, în prezent student în anul I la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ciprian a reușit să finalizeze liceul cu o performanță de invidiat, obținând nota maximă la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat, aceasta fiind o continuare a performanței școlare din gimnaziu, pentru că el a fost notat cu 10 și la proba de matematică de la Evaluarea Națională.

Pe parcursul anilor de liceu, Ciprian George Rad a acumulat o serie de premii și experiențe remarcabile: a participat la olimpiadele de matematică și engleză, împreună cu alte concursuri la diverse materii, dând dovadă de un talent multidisciplinar și de o curiozitate intelectuală rar întâlnită. Pe lângă toate acestea, el a participat și la proiecte sociale și acțiuni comunitare, precum promovarea turismului și colectarea de alimente pentru cei nevoiași. Acest tânăr demonstrează constant importanța integrității și a împlinirii erudite.

Cea care l-a intervievat pe Ciprian este Maya Sofia Rad, elevă în clasa a IX-a B, profilul real, specializarea științe ale naturii.

R: Cum ai caracteriza, în ansamblu, parcursul tău liceal?

C.G.R.: Experiența de liceu este, în primul rând, o formare a individualității. Expunerea la o gamă de categorii sociale diferite impune o inconștientă apărare a unor valori și principii proprii, care, neexpuse până la acel moment, nu au avut șansa să devină o existență în sine. Cu alte cuvinte, este o continuă descoperire și construire a vieții psihologice, deși cuvântul ,,descoperire” se potrivește mai bine pentru primii trei ani de liceu, în virtutea faptului că nu există încă o înțelegere completă a sinelui ca entitate. Cuvântul ,,transformare” își are prematura apariție în ultimul an. Într-adevăr, e o apariție prematură, în care apare pentru prima dată un impuls de a ajuta, o oboseală de a trăi doar pentru tine. Pe cât de nobil poate suna, este ceva ireversibil care alterează ființa descoperită până atunci. Totuși, scopul de a trăi pentru propria persoană e în acest sens mult mai puțin nobil decât a trăi pentru grup. Așa că liceul trebuie prețuit cu atât mai mult.

R: Ce anume te-a inspirat să alegi această facultate?

C.G.R.: Ar fi o minciună să spun că am ales Facultatea de Matematică și Informatică din pasiune sau dintr-un vis obișnuit, format dintr-un vis al potențialului da, potențialul e cel care visează, nu eu. E doar o alegere ca oricare alta, precum alegem ce pastă de dinți să folosim sau ce pantaloni să îmbrăcăm dimineața. Potențialul a visat mult, și potențialul este nevoie, care până nu se duce la îndeplinire, nu încetează; de aceea, am ales în acest sens facultatea. Potențialul științific ar fi fost altfel irosit, iar nevoia nu ar mai fi fost niciodată împlinită. Celelalte potențiale țin de ființă, nu de capacitate, și toate depind de propria dorință de a le îndeplini, astfel că orice ghid din spatele catedrei ar fi fost mai degrabă o piatră în drum. Am ales facultatea pentru că se întâmplă ca potențialul științific și cel de ființă să se întâlnească în această dublă specializare universitară. “

R: Ce pași ai urmat pentru a ajunge aici?

C.G.R.: Nu există un drum scurt pentru nimic, totul ține de înțelegere și dorința de a înțelege, nu de a rezolva. Mulți trec prin teste și școală cu dorința de a scăpa de ele (adică de a le ,,rezolva”), nu de a înțelege. Înțelegerea este scopul, nu informația. Informația fără înțelegere este la fel de utilă ca o bicicletă fără roți. Înțelegerea nu poate fi forțată, trebuie să fie trăită. Înțelegerea e ca frumusețea cerului, sunetul vântului, tăcerea copacilor și murmurul râului. Putem pune întrebări și primi răspunsuri, dar ele trebuie la fel de mult trăite. Pregătirea am să spun simplu că a constat doar într-o carte cu simboluri și o curiozitate, care, în final, necesită, bineînțeles, și disciplină.

R: Care sunt primele tale impresii despre facultate?

C.G.R.: Facultatea este mult diferită de liceu, căci nu mai există incertitudini. Alegerea este deja făcută, iar „destinul” devine previzibil; nu mai există atâta abundență de diversitate. Diferența cea mai mare, pentru mine, o face orașul; cerul este mult mai îngust, iar copacii mult mai tăcuți. Îngerii nu mai zboară cu aripi de muscă, iar soarele nu mai strălucește în gândaci, iar nopțile nedormite de contemplare sunt doar alte ore de muncă, obositoare. În corp apare o nevoie de somn și în suflet o nevoie de singurătate, de o scurtă încetinire a gândirii, a vieții. Colegii de grupă și profesorii nu sunt cu mult diferiți, subiectele studiate însă sunt mult mai restrânse; nu mai există aceeași varietate, care, însă, mă bucură, fiind o provocare de a deveni ascuțit, opus față de provocarea de a fi rotund, cum a fost în liceu. Adevărul este și în vârful săgeții, și în bolta cerului. Adevărul străpunge adevărul. Suntem și săgeata, și cerul, și lacrima, și oceanul.

Maya Sofia Rad