Curăţenia de primăvară…

În fiecare primăvară, an de an, aceeaşi poveste: curăţenia făcută de gospodari se regăseşte pe maluri de râu, pe margini de drumuri între localităţi sau aruncate în pădure.

Indiferent cât de departe mergi, poţi găsi gunoaie aruncate. Nu arse, nu îngropate, doar aruncate. Motiv pentru care vom continua să arătăm faţa urâtă a “curăţeniei de primăvară”. Aici, drumul spre Buteasa. Reamintim alternativa: serviciul de salubrizare, arderea discretă, viitoarele CAV-uri, etc. Reamintim însă şi faptul că am avut deja anul acesta peste 100 de incendii de vegetaţie, cu 585 hectare afectate. Şi abia începe sezonul…