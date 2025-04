Şedință cu Comisia de Mediu a Parlamentului pe tema poluării istorice din Baia Mare!

Fie că ne place sau nu, Baia Mare are o istorie de fost oraș minier. Iar asta vine la pachet cu urmări pe care le simțim și azi. În primul rând din perspectivă a sănătății, iar mai apoi din perspectivă economică pentru că, după atâția ani, încă ne aflăm într-un proces de reconfigurare a economiei locale după închiderea acestei industrii.

”Administrația locală nu poate, însă, să facă totul de una singură. Nu putem să ecologizăm noi iazurile de decantare și perimetrele miniere și nu pentru că nu este responsabilitatea noastră. Sunt convins că nu doar eu, dar și colegii mei s-ar apuca mâine de treabă, indiferent că ține sau nu de noi. Ci pentru că nu dispunem de astfel de fonduri. Am discutat despre toate acestea, astăzi (NR: marţi), împreună cu președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, primarii din Baia Sprie, Tăuții-Măgherăuș și Recea și colegii mei din executiv, într-o ședință desfășurată în premieră în Sala Europa din Primăria Baia Mare. O ședință care a avut loc la inițiativa deputatului Brian Cristian, căruia îi mulțumesc, cu reprezentanții Comisiei de Mediu din Camera Deputaților și Senat, alături de reprezentanții instituțiilor de me­diu, ingineri, experți și toți cetățenii, și nu puțini, care au vrut să profite de această ocazie și să își spună doleanțele în fața celor care pot să schimbe ceva. În ultimii 10 ani, Maramureșul și, implicit, Baia Mare, nu au primit nici măcar un leu de la stat pentru ecologizare. Avem în schimb insolvența tergiversată a Remin, care deține azi clădiri emblematice în centrul orașului nostru, precum Centrala Minelor sau Hotel Maramureșul, dar și datorii de aproape 6 milioane de lei către primărie. Le-am cerut în mod explicit parlamentarilor prezenți azi să ne sprijine în demersul nostru de a achiziționa aceste clădiri și de a le reda băimărenilor. Am cerut, de asemenea, elaborarea și implementarea de urgență a unei strategii clare și eficiente de decontaminare a zonelor poluate, care să fie implementată fie prin fonduri de stat, fie prin identificarea unor surse de finanțare externe. Am propus crearea unui program de finanțare pentru ecologizări și decontaminări ale perimetrelor miniere susținut de către Administrația Fondului de Mediu” – a spus primarul Doru Dăncuș, după ședință.

Printre principalele teme abordate s-au numărat: impactul asupra mediului și sănătății populației – poluarea generată de iazul de decantare reprezintă un risc major atât pentru ecosistem, cât și pentru locuitorii din zonă; soluții pentru închiderea și ecologizarea acestuia – identificarea unor metode eficiente pentru remedierea problemei; necesitatea unui plan concret și a finanțării – asigurarea resurselor necesare pentru implementarea măsurilor de ecologizare sau implicarea autorităților locale și centrale – colaborarea între instituțiile responsabile pentru accelerarea procesului de intervenție.