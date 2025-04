50 milioane euro pentru un complex olimpic de schi interconectat în Borşa

Administraţia locală a anunţat, recent, că este în discuţii cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru a accesa fonduri considerabile necesare unei noi investiţii în domeniul schiabil.

Proiectul ar putea fi finanţat prin Programul Operațional Regional 2027-2032. Astfel, primăria intenţionează obținerea a cel puțin 50 milioane de euro, bani cu care ar conecta Pârtia Olimpică din localitate cu pârtia veche din zona Runcu – Ştiol și cu cea din Pasul Prislop. În acest fel s-ar crea un sistem de aproximativ 25 km de pârtii de schi interconectate, care vor fi dotate cu instalații de zăpadă artificială pe toată lungimea lor. Accesul se va face pe baza unui singur abonament.

”Cele trei zone de schi, Pasul Pris­lop, cu pârtia veche, Runcu Ştiol, și telegondola cu Pârtia Olimpică vor fi legate între ele. O primă fază, într-un proiect de 25 de km de pârtii de schi, cu încă 6 noi instalații, cu un nou lac de acumulare sus în zona Ştiol, care va aproviziona cu zăpadă pârtiile noi. Până în prezent, avem făcute ridicările topografice pe toată zona – 4.800 de hectare. Împreună cu o companie din Berlin am făcut o machetă 3D, la o imprimantă 3D, care arată cum sunt pârtiile, cum urmează să fie montate instalațiile. Am dus linia de curent, am făcut drumurile de acces, avem avizul de la Parcul Național și, împreună cu compania transcablu de la Brașov, realizăm studii de fezabilitate pentru a putea obține finanțări, atât prin Programul Operațional Regional, prin ADR Nord-Vest, pentru că începând cu anul 2027 România va fi eligibilă și pentru finanțări prin fonduri europene la pârtii de schi, cât și prin finanțări de la Guvernul României sau alte surse de finanțare” – a spus primarul Ion Sorin Timiș, în cadrul unui eveniment de promovare a zonei Maramureșului.