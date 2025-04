Derby între rivale şi între primele două clasate

CSM Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare

Primele două clasate din Play-Offul Seriei 10 a Ligii 3 se întâlnesc sâmbătă, de la ora 17, pe Stadionul “Daniel Prodan”. CSM Satu Mare, locul 2, primeşte vizita liderului, CS Minaur Baia Mare.

5 puncte le despart pe cele două adversare de mâine, echipe care au funcţionat perfect în cele 5 etape din acest an. Minaur a acumulat 48 de puncte, iar sătmărenii deţin un total de 43 de puncte. CSM Olimpia nu mai este echipa vulnerabilă din prima parte a stagiunii, fapt confirmat prin cele cinci succese, dar mai ales prin modul cum s-a descurcat defensiva, fără gol încasat din 1 martie încoace. Liderul excelează însă la capitolul ofensiv, unde cu excepția unui singur meci, cel cu Zalău (1-0), din etapa precedentă, în rest a marcat adversarelor câte 3 sau 4 goluri în fiecare meci din acest an.

Minaur are un ascendent moral în faţa echipei sătmărene după cele două victorii din sezonul regulat, 3-2 şi 2-0, context în care formația antrenată de Constantin Schumacher este favorită şi mâine.

Program etapa 3, Play-Off

Vineri, 4 aprilie, ora 17: SCM Zalău – Crişul Sântandrei.

Sâmbătă, 5 aprilie, ora 17: CSM Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare.