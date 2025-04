Restaurarea Casei Pocol, în faza de proiectare și execuție!

Primăria a dat startul proiectului de reabilitare şi restaurare a Casei Pocol din Baia Mare, monument istoric de categoria B. Licitaţia a fost câştigată la un preţ cu mult mai mic faţă de cel estimat iniţial, iar acum firma desem­nată câştigătoare se poate apuca de lucru.

„Suntem la momentul la care putem spune cu certitudine că acest proiect, după ce a depăşit etapa de contractare a finanţării, a ajuns la etapa de semnare a contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor de reabilitare a Casei Pocol”, a spus primarul Doru Dăncuş.

Valoarea totală estimată a proiectului finanţat prin ADR Nord-Vest, din fonduri europene, a fost de peste 23 milioane lei, cu TVA, însă valoarea de execuţie a lucrărilor din contractul semnat acum este de 13.378.657 lei, adică cu mult sub valoarea estimată iniţial.

Asta înseamnă că cei care s-au înscris la licitaţie şi-au dorit mult să restaureze acest obiectiv şi de aici şi suma finală mult mai mică pentru realizarea obiectivului. Câştigătorul licitaţiei are experienţă în restaurarea monumentelor istorice, aceasta fiind o condiţie necesară pentru a participa la licitaţie.

Durata de realizare a lucrărilor (proiectare plus execuţie) conform contractului semnat este de 20 de luni (2 luni pentru partea de proiectare şi 18 pentru execuţie). Autorităţile speră ca la finalul anului viitor să organizeze primele activităţi culturale la noul obiectiv restaurat.