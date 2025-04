Depozitul de gunoi tip CAV din Bicaz ar putea schimba abordarea

Pe față, am văzut exemplul în Bicaz: crește depozitul de deșeuri voluntar, a ajuns la 70%. Aproape de el e un container unde se aruncă… de toate.

Primarul Dorin Mitre ne arată un fotoliu și constată cu amar că acel fotoliu ocupă mult, deși desfăcut, în el era lemn de aprins focul câteva zile, plus fier de dat la romii ce bântuie satele iar. Tot aici, este în finalizare supravegherea video a comunei și dotarea școlii cu mobilier nou și tehnică IT, toate cu finanțare PNRR.