Reduceri de personal la DGASPC şi suspendarea activităţii Organizaţiei de Management a Destinaţiei Maramureş

S-a terminat cu risipa bugetară la Consiliul Județean

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, susţine că se impun măsuri drastice pentru a elimina risipa bugetară. Se vor face restructurări în aparatul administrative al DGASPC, dar şi la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean. De asemenea, va fi suspendată activitatea Organizaţiei de Management a Destinaţiei Maramureş, instituţia urmând să fie reorganizată printr-un nou plan de management. Pe de altă parte, măsuri vor fi luate şi în cazul asigurării pazei, pe timpul nopţii agenţii de pază urmând să fie “înlocuiţi” cu senzori sau camera de luat vederi.

Consilierii maramureşeni au votat joi, 3 aprilie, bugetul judeţului. A funcţionat ca la carte coaliţia PSD-USR-AUR şi UDMR, aleşii judeţeni fiind de acord cu cifrele prezentate de şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea. S-au abţinut de la vot, liberalii care au găsit cusururi noului buget.

“Nu voi vota un buget care are bani mai puţini pentru tineret, pentru cultură, pentru sănătate şi premierea elevilor. V-am rugat mereu să recompensaţi excelenţa în Educaţie, Iar a da vina pe vechea moştenire e o boală românească”, a spus consilierul judeţean, Ioan Muntean (PNL).

Preşedintele CJ, Gabriel Zetea are însă o altă variantă. El afirmă că nu s-a diminuat suma destinată premierii elevilor cu performanţe, la fel cum precizează că se impun reduceri de sume pe unele domenii, susţinând că anul trecut conducerea liberală a instituţiei a vrut să îşi facă imagine prin plusarea de fonduri pe anumite segmente de activitate, fiind an electoral.

“A fost destul de dificil să facem acest proiect de buget. Pe parcursul acestui an vom fi nevoiţi să facem mai multe modificări. Actualul buget a urmărit să elimine risipa care s-a făcut în ceilalţi ani. Am preluat multe datorii, multe promisiuni publice care nu aveau acoperire financiară. Pe de altă parte dorim să continuăm proiectele” – a precizat Gabriel Zetea.

Pentru a însănătoşi financiar CJ, dar şi pentru susţinerea proiectelor, bugetul de 1,2 miliarde lei va fi structurat pe 2 componente: bugetul de funcţionare al CJ care înseamnă 300 milioane lei şi bugetul de dezvoltare care înseamnă proiecte de 900 milioane lei.

Se vor face reduceri de fonduri la mai multe capitole: de la sport, cultură, tineret, culte, protocol şi deplasări, acorduri de cooperare etc. De asemenea, la serviciile de întreţinere ale drumurilor va fi alocată suma de 25 milioane lei, înregistrându-se un deficit de 10 milioane lei. La Aeroportul Internaţional Maramureş sunt prevăzute 17 milioane lei, cu un deficit de 7 milioane lei. Aici intră salariile pentru 67 de angajaţi, funcţionarea și plata datoriei din creditul de 60 milioane lei, luat anul trecut.

Partea “dureroasă” este cea referitoare la dobânzile pe care trebuie să le plătească CJ. Instituţia are luate credite în valoare de 360 milioane lei, “ceea ce înseamnă 20 milioane lei + rambursări în acest an (21 milioane lei) la care se adaugă 12 milioane lei pe care îi dăm la Aeroport. Practic avem 53 milioane lei dobânzi şi rambursări” – a explicat Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ susţine că a gândit împreună cu specialiştii din instituţie soluţii care să reducă risipa bugetară. Printre măsurile anunţate se află reduceri de personal şi comasări de instituţii.

“Am promis aparatului propriu al CJ că nu vom face reduceri. Sunt unele instituţii, DGASPC, nu mă refer la personalul din case, ci la aparatul administrativ, aici sunt circa 140 de angajaţi şi care au aproape aceleaşi salarii ca şi cei din CJ. Nu putem funcţiona cu un atât de mare aparat administrativ pentru că nu avem banii necesari. Cea mai mare cheltuială pe care o avem este DGASPC, asistenţa socială, copii, beneficiarii cu handicap. Resursele financiare anuale depăşesc 100 milioane lei. În acest an alocările făcute la DGASPC sunt de aproximativ 100 milioane lei, dar cu un deficit de 18 milioane lei, deci nu avem acoperite cheltuielile pe final de an. O altă măsură la care ne-am gândit este externalizarea serviciilor sociale: o treime din buget se duce pe asistenţă socială la DGASPC. Putem face o reducere cu 30% a cheltuielilor cu întreţinerea, mâncarea din centrele rezidenţiale”, a spus Gabriel Zetea.

Au mai fost anunţate comasări în cazul instituţiilor de cultură.

”Unele instituţii din CJ nu vor mai fi de sine stătătoare. Aparatele auxiliare de la muzee care sunt în afara muzeografilor sunt prea mari. Avem de exemplu revista Nord Literar. Putem să trecem cheltuielile administrative la Biblioteca Judeţeană, putem reduce cheltuielile de funcţionare reducând aparatul administrativ. Nu e nevoie de 2 contabili pentru fiecare, de 2 manageri pentru fiecare. Trebuie să reducem cheltuielile bugetare cu aparatele administrative”.

Vor fi reduse şi sporurile acordate angajaţilor, la fel cum se vor lua măsuri şi în privinţa eficientizării pazei. Astfel, paza ar urma să fie asigurată la instituţiile aflate în subordine doar pe timpul zilei. Pe de altă parte, conducerea CJ a subliniat că se impune suspendarea activităţii Organizaţiei de Management a Destinaţiei Maramureş.

”Am trimis Corpul de Control al CJ Maramureş să verifice activitatea de la OMD. Vom prezenta concluziile în plen. Avem la OMD o problemă legată de preluarea unor datorii. Chiar dacă au avut o alocare de 5 milioane lei, avem procese intentate împotriva OMD de instituţii cu care au făcut contracte de finanţare şi nu au achitat contractele în valoare de 1,2 milioane lei. Vă propun o soluţie de compromis: suspendarea activităţii OMD, să alocăm banii necesari pentru plata datoriilor. Vom prelua activitatea de promovare turistică la Biroul de Turism. La OMD, directorul avea 15.000 lei, lunar. O cheltuială de 1,5 milioane lei anual cu salariile. Nu ne mai permitem” – a explicat şeful administraţiei maramureşene.