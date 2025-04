Toate facturile restante la lucrări prin PNDL şi Saligny, achitate

Ministerul Dezvoltării a virat, zilele trecute, suma de 60.012.335 lei, în vederea decontării facturilor pentru 60 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și prin Programul Național de Dezvoltare Locală – a anunțat ministrul Cseke Attila.

În acest fel, ministerul a achitat, până la data de 31 martie, toate facturile restante pe cele două programe de finanțare prin care ministerul dezvoltă infrastructura edilitară de bază în comunitățile locale.

”Astăzi, am ajuns la zi cu plata facturilor restante! Dacă, la preluarea mandatului, ministerul a avut cereri de plată în valoare de 4,1 miliarde de lei pe aceste două programe, am reușit să ne achităm toate datoriile către beneficiari și, începând cu data de 2 aprilie, am redeschis platforma pentru noi cereri de plată prin PNDL și Anghel Saligny” – a precizat ministrul Dezvoltării.

Pentru Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” s-a plătit suma de 3.568.424 lei, pentru 4 obiective care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale.

Pentru cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală s-au decontat 56.443.911 lei, pentru 56 de proiecte.

Din Maramureş a beneficiat de fonduri UAT Fărcaşa, pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare și extindere dispensar uman în comună” – 204.000 lei.