Călătorie muzicală împreună cu pianistul Bogdan Vaida şi compozitoarea Anamaria Meza

Cei de la Classic for Kids pornesc în călătorie muzicală cu spectacolul ”Mozart and the Jungle”.

”Mozart pornește într-o călătorie muzicală în fascinanta lume a animalelor, ajutat de compozitori contemporani care ilustrează viața din junglă și o pun pe note muzicale. Alături de muzicieni și compozitori contemporani pregătim un nou spectacol muzical pentru copii. Piesele special create pentru Classic for Kids, le permit copiilor să participe activ în cadrul concertelor și să descopere fascinanta lume a sunetelor și a instrumentelor muzicale. Iar atelierele Classic for Kids, le oferă copiilor ocazia să descopere plăcerea de a face muzică, devenind mini orchestra Classic for Kids, dirijați de compozitoarea Anamaria Meza și acompaniați de pianistul Bogdan Vaida” – se precizează în proiectul educaţional muzical.

”Mozart and the Jungle” ajunge în Maramureș în: 10 aprilie, ora 15, la Căminul cultural din Bârsana; 11 aprilie, ora 11, la Școala Gimnazială nr. 2 Sighetu Marmației; 12 aprilie, ora 12, Școala Gimnazială ”Florea Mureșanu” Suciu de Sus; 13 aprilie, ora 14, Asociația Culturală Sub Stejar Târgu Lăpuș.