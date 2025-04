Chiar dacă nu în Fersig, tot avem lalele pestriţe!

Vremea florilor rare

Evident, am căutat iar laleaua pestriţă în pădurea protejată de la Fersig. Anunţaţi că este deja. Ei bine, vreo 6-7 grupuri separate am căutat-o…nu-i. Nu-i nici măcar unde era anul trecut. La fel, abia de mai sunt stârci sus în stejarii pedunculaţi, s-au săturat şi ei de locaţie.

Ce să facem? Am străbătut pădurea în lung şi-n lat şi iar în lung şi iar în lat. Laleaua nu şi nu. Da, superbii călugări, încă luşcuţe, alte şi alte flori, inclusiv colţişori ori superba Floare a Paştelui, dar laleaua nu. Un bade în trecere ne spune că odinioară era plin, cum intrai în pădure, apoi au tot rupt oamenii, au scos cu rădăcină şi nu prea mai sunt lalele în pădure. A doua zi, surpriză, găsim lalele pestriţe în livadă de gospodar, plin. Zice că a adus iarbă de acolo de la pădure, a dat la vaci, probabil ele au ajutat la răspândire. În altă parte de lume, oamenii noştri de munte au căutat şi găsit lalele pestriţe ba şi albe, multe, în judeţul Bistriţa-Năsăud.

În schimb, la Fersig, este multă leurdă, valorosul usturoi sălbatic, de mari dimensiuni şi încă foarte fraged. Siteul doc.ro analizează beneficiile leurdei.

“Pe teritoriul României, leurda este considerată o plantă comestibilă și medicinală, fiind folosită ca atare in salate, dar si pentru aromarea preparatelor, ca un condiment verde, dar și în diverse remedii naturiste. Majoritatea nutrienților sunt conținuți de către frunze, singura parte a plantei pe care o consumăm. Leurda conține sulfură de alil (substanța care îi oferă mirosul specific), carotenoizi, vitaminele A și C, uleiuri volatile și săruri minerale de calciu, fier, fosfor, natriu și cupru. Principala acțiune apreciată a leurdei este cea depurativă. Așadar, există o tradiție transmisă din bătrâni care sugerează că un consum regulat de leurdă ajută la curățarea sistemului digestiv și a sângelui, favorizând eliminarea toxinelor. Leurda are și efecte antiseptice, antibacteriene și antifungice cunoscute, care sunt similare cu cele ale usturoiului. Din acest motiv, leurda este un aliat important în tratarea virozelor și răcelilor de primăvară.Tot asemenea usturoiului, leurda acționează în mod activ în cazul viermilor intestinali, a diareei, indiges­tiei, balonării și colicilor abdominali. Tototdată, leurda este utilă și pentru sănătatea rinichilor. Printr-un consum regulat de leurdă se poate elimina excesul de acid uric și se poate favoriza urinarea și vindecarea infecțiilor urinare. Printre beneficiile asupra sistemului cardiovascular se numără și scăderea tensiunii arteriale, scăderea colesterolului și favorizarea dizolvării plăcilor de colesterol, dar și fluidificarea sângelui și, implicit scăderea riscului de tromboză sau de accident vascular. Nu în ultimul rând, leurda îmbunătățește memoria și atenția, tratează insomnia și este recomandată deseori în cazurile de astenie de primăvară, datorită proprietă­ților tonifiante și curative”.

Altfel spus, unde dai şi unde crapă. Am plecat după lalele şi ne-am întors cu leurdă de pus la congelator pe 2 ani. La fel cum anul trecut am plecat după leurdă şi reveneam cu bureţi de spin şi cu zbârciogi! ”Hic sunt beneficia naturae!”