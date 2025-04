Maramureşenii mor otrăviţi cu metale grele

Semnal de alarmă în Parlament

Președinta Comisiei de mediu din Camera Deputaților, Diana Buzoianu, a prezentat în Parlamentul României, concluziile vizitei întreprinse săptămâna trecută în Maramureş, precum și fotografii și înregistrări video ale dezastrului ecologic care îi îmbolnăvește și chiar omoară pe maramureșeni, „în timp ce autoritățile statului fie ridică din umeri, fie spun că au monitorizat și nu au găsit nimic în neregulă”. Despre problemele de mediu au vorbit şi parlamentarii USR, Cristian Brian și Allen Coliban.

Diana Buzoianu a tras un semnal de alarmă cu privire la dezinteresul autorităţilor, arătând că ignoranţa celor care ar trebui să se implice duce la efecte negative: numeroşi maramureşeni se îmbolnăvesc de cancer din cauza otrăvirii constante cu metale grele.

„Dezastrul de la Bozânta Mare reiese limpede și din cifrele privind îmbolnăvirile: de la 1.500 la 15.000 de bolnavi de cancer în evidența spitalului din apropiere, din cauza otrăvirii constante cu metale grele. Înfricoșător de-a dreptul este faptul că toate autoritățile cu care am vorbit știu situația, dar ridică din umeri. De exemplu, Conversmin SA, societatea din subordinea Ministerului Economiei care trebuia să se ocupe de ecologizarea iazurilor de decantare, a primit ZERO lei pentru această acțiune. De 10 ani încoace, locuitorii din zonă mor din cauza poluării, dar nu s-au găsit 160 de milioane de lei – căci atât ar fi trebuit – pentru ecologizarea iazurilor”, declară Diana Buzoianu, deputată USR și președinta Comisiei pentru mediu din Camera Deputaților, potrivit Mediafax.

La fel de grav precum inacțiunea din ultimul deceniu este faptul că nici măcar acum, în al 12-lea ceas, autoritățile nu par să aibă intenția de a îndrepta situația.

„În județul Maramureș sunt mai multe iazuri de decantare, cel de la Bozânta Mare este cel mai mare. Vorbim de grămezi de steril, provenit în urma exploatărilor miniere și care conține substanțe toxice, inclusiv silice cristalină, asociată direct cu cazurile de cancer pulmonar. La momentul închiderii minelor, statul și-a luat angajamentul să ecologizeze zona, dar nu a făcut nimic. Mai mult, la Ministerul Economiei există un proiect care prevede ca pe iazul de la Bozânta să fie depozitat nămol provenit de la stațiile de epurare a apelor de mină, dar și de la operatorul de apă și canalizare. Adică, dacă tot avem deja foarte multe substanțe toxice într-un loc, vor să vină și să pună mai multe substanțe toxice. Nu putem permite asta”, afirmă deputatul USR de Maramureș Brian Cristian.

Comisia pentru mediu a mers și la Iazul Tăuții de Sus, unde autoritățile spun că au fost desfășurate 70% din acțiunile de ecologizare și că ar mai fi nevoie de 26 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Banii nu vin însă de ani de zile, în schimb Consiliul Județean Maramureș vrea să construiască la foarte mică distanță (doar câteva zeci de metri) un parc industrial și un centru educațional dual, unde vor învăța sute de studenți și elevi. De asemenea, membrii Comisiei pentru mediu au vizitat fosta fabrica Cuprom, prilej de a vedea cum gestionează statul imobilele Companiei Remin, companie aflată în insolvență de aproape 10 ani.

„La dezbaterea pe care am avut-o la Primăria Baia Mare nu a participat Institutul Național de Sănătate Publică, deși discutam o problemă ce afectează viețile locuitorilor. Apoi, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș a susținut că măsurătorile pe care le-a efectuat în zonă nu au scos nereguli la iveală. Dar Agenția a măsurat doar pulberile în suspensie, nu și poluarea cu metale grele. Cu alte cuvinte, vedem cum instituțiile care ar trebui să reacționeze primele și să sancționeze poluatorii sunt cele mai pasive. Sunt probleme grave în funcționarea instituțiilor și se vede incapacitatea statului în respectarea articolului din Constituție care garantează românilor dreptul la un mediu curat”, precizează Allen Coliban, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru mediu.

Parlamentarii au dat asigurări că vor face demersurile necesare pentru ca statul să aloce banii necesari lucrărilor de ecologizare a iazurilor, astfel încât sănătatea românilor să nu mai aibă de suferit.