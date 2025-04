Lucrări în execuţie la Oarţa şi altele în achiziţie

Comuna Oarţa de Jos are în execuţie, ne spune primarul Bogdan Pop, extinderea şcolii gimnaziale, cu bani PNDL, e vorba de un corp de 230 metri pătraţi, pe fondul degradării celorlalte spaţii vechi.

În paralel, are loc şi investiţia în mobilier şcolar şi tehnică IT, cu fonduri PNRR. În achiziţie de lucrări sunt eficientizări ale celor două şcoli săteşti, plus două staţii de încărcare maşini electrice, în timp ce se fac primii paşi pentru un parc fotovoltaic pentru consumul public.