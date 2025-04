Breaking news de toată groaza. Ni-i merităm oare, am ales după chipul şi asemănarea noastră?

Noile evoluţii de pe scena politică românească, dar şi de pe cea mondială ne fac piele de găină. Normal, ar trebui să facă pielea solzi, să avem scut. Dar în clasic stil mioritic, noi aşteptăm să treacă sau nu vedem pericolul. „Vor să mi-te-omoare/Ba vor să mă însoare”.

Cap de afiş zilele acestea le ţine fostul premier plecat când cu Colectivul, cu declaraţia absolut incredibilă cum că ar fi inundat sate româneşti ca să nu se inunde Belgradul la inun­daţiile din 2014. Până şi Dragnea…da, Dragnea, iese şi-i spune că e un mitoman şi bate câmpii, Belgradul era gata inundat. România pe primul loc, zici? Acelaşi Ponta care, somat de Ciolacu să se retragă, îl asigură pe acesta că iese preşedinte şi-l dă afară! Dar a revenit C.G., iar vorbeşte, a dat interviu la Tucker Carlson şi susţine că (atenţie!!!) Maia Sandu, Macron şi Blinken vor să lanseze al treilea război mondial. Maia amazoana… Ceea ce smulge comentarii ale românilor gen „Halat, medicamente şi odihnă!” Să nu uităm ceilalţi jucători/candidaţi. Elena care nu vrea să lase Troia nici de-i dă foc cu mânuţa ei tremurândă. Dar staţi aşa, că presa a titrat aşa, micuţ, cu litere de-o şchioapă ştirea: „fostul ministru al Apărării din Republica Moldova a câştigat procesul de calomnie intentat de George Simion, după ce ar fi susţinut că al nostru candidat s-ar fi întâlnit la Chişinău cu spioni ai Rusiei”. Asta ar însemna că…ce? Că e adevărat? Să nu-l uităm pe Crin, care se trezeşte vorbind: „Nu vreau pensie specială. Să nu mă puneţi să jur, să nu mă puneţi să vă dau în scris”… şi ne amintim de politician un de-al nostru care arăta presei cererea sa de renunţare la pensia specială (o avem în poză!!!)…şi ţuşti, s-a dus în Parlament. Nu o vrea, dar o s-o ia, cu greaţă… In other breaking news, TikTok a şters contul lui Ion Cristoiu, motivul fiind nu c-a dat în mintea copiilor şi scrie lucruri trăsnite, ci pentru că nu se justifică găina ce a născut pui vii, fără videoul aferent…

În acest timp, începem să credem că Mr. Trump e mai mult pervers decât rătăcit. În timp ce râdem de el că dă ordin prezidenţial să se revină la duşurile neeconomice, din care curge apă ca lumea (oare vrea să şteargă portocaliul şi nu are destulă presiune?!?), democraţii i-au deschis proces pentru manipularea burselor, adică ar fi câştigat bani grei ba impunând tarife, ba ridicându-le, oamenii lui din fundal între timp luau şi vindeau acţiuni. Se numeşte Insider Trading şi la ei e ceva foarte foarte grav, o susţin şi europenii, că ar fi fost cea mai mare ţeapă trasă vreodată pe burse. Şi şi-au dat seama de la Şoşo-Marjorie Green, senatoarea, care cu cei doi neuroni a cumpărat şi a vândut perfect acţiuni, în plin şoc al burselor… Dar nu se lasă, au revenit cu taxele asupra Chinei, nu-s 125%, ci 145%. Şi da, superba sa declaraţie: „These countries are calling us up, kissing my ass/Aceste ţări ne sună, mă pupă-n fund”, zice marele conducător. Un nivel de diplomaţie niciodată atins, ori au avut şi ei partea lor de preşedinţi beţivi, tâmpiţei sau chiar uşor drogaţi. Pe alte fronturi, nu pe cel al războiului economic, Ucraina acuză China că a trimis luptători la ei…nu e poveste, ci arată soldaţi chinezi prizonieri. Şi stăm să calculăm: dacă Rusia are pe front soldaţi chinezi, coreeni, ceceni, plus drone iraniene, ce opreşte Europa să trimită oameni/arme pentru a susţine efortul Ucrainei? Moral, legal, ce? Până una alta, miliardarul Warren Buffett şi fundaţia sa au donat Ucrainei un miliard de dolari, din buzunarul din spate de la blugi.

Iar la final, ar trebui să lămurim odată pentru totdeauna ce e cu Sistemul. Că mai toţi candidaţii noştri se luptă cu Sistemul…pe care de altfel vor să-l conducă, a dracului ironia. „Un sistem politic este un sistem localizat la nivelul sistemului social care îndeplinește funcții de natură politică și privește guvernarea. Este de regulă comparat cu sistemul juridic, sistemul economic, sistemul cultural sau alte sisteme prezente în viața socială.” Ce periculos, dom’le, sistemul ăsta, trebuie dărâmat! Toţi candidaţii în cor (nu pun umărul, să fim serioşi, doar gura…): 2, 3 şi!!!