Locul 8 la final de sezon

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Rapid Bucureşti 2-3 (25-21, 20-25, 17-25, 25-23, 11-15)

Ştiinţa Explorări Baia Mare s-a clasat pe locul 8 la finalul sezonului 2024-2025 în Divizia A1 la volei masculin, după ce a pierdut şi meciul al doilea, pentru poziţiile 7-8, cu Rapid Bucureşti. Joi, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, Rapid s-a impus cu scorul de 2-3 (25-21, 20-25, 17-25, 25-23, 11-15) şi cu 2-0 la general s-a plasat pe locul 7.

Băimărenii au avut un de­but de bun augur în confruntarea doi şi au câştigat primul act cu 25-21. Rapid a reacţionat imediat şi şi-a adjudecat următoarele două seturi, 20-25 şi 17-25, mai rămânându-i un singur pas pentru asigurarea poziţiei a şaptea. Marius Botea nu a mizat pe sextetul de bază în setul al patrulea, însă chiar şi aşa jucătorii mai puţin folosiţi s-au desurcat excelent şi au trimis partida în decisiv, 25-23. Set decisiv unde echipa Rapid a avut nervii mai puternici, a fost mai exactă şi a câştigat cu 11-15, implicit şi cu 2-3. În consecinţă, Ştiinţei Explorări i-a revenit poziţia 8, mulţumitoare, dacă ne referim strict la bugetul şi de care dispun băimărenii. Unul de austeritate sezon de sezon.

• Ştiinţa Explorări Baia Mare: Cheagă 14 p (2 ași), Bălăi 6 p (2 blocaje), Tarța 9 p, Da­vid 4 p, Medina 8 p (un as, un blocaj), Chirino 3 p (un blocaj), Crișan (libero, 69%). Au mai jucat: Badea 8 p (un as, un blocaj), Szabo 2 p (un blocaj), Breban 12 p (3 ași, un blocaj), Tănase 6 p, Șugubețu 1 p (as), Urian (libero, 56%). Antrenori: Marius Botea, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

• Rapid Bucureşti: Keen 3 p (2 ași, un blocaj), Coltyn 24 p (4 blocaje), Stevanovic 13 p (3 ași, 2 blocaje), Wagner 16 p (3 ași, un blocaj), Mocanu 8 p (3 blocaje), Sulista 15 p (un as, 2 blocaje), Ciubotaru (libero, 60%). A mai jucat: Aghajanimouziraji. Antrenori: Aurel Ioniță, Ionuț Teleleu.

Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamț) și Mircea Rus (Cluj-Napoca).

Campionatul Diviziei A1 la volei masculin nu s-a încheiat în totalitate, la vârful ierarhiei încă nefiind desemnate primele patru clasate.

Pentru titlul de campioană se luptă Dinamo Bucureşti şi CSM Corona Braşov, iar după primele două jocuri scorul este favorabil echipei din capitală, 2-0. Întâlnirile 3 şi 4 se dispută la Braşov, în 11 şi 13 aprilie.

În competiţia pentru medalia de bronz sunt implicate SCMU Craiova şi SCM Zalău, unde scorul la general este 2-0 în favoarea echipei oltene. Meciurile 3 şi 4 sunt programate la Zalău, în 12 şi 13 aprilie.

Arcada Galaţi şi Steaua Bucureşti sunt angrenate pentru ocuparea poziţiilor 5 şi 6. După primul meci, Arcada conduce cu 1-0, iar meciul al doilea este stabilit în fieful celor de la Steaua, în 12 aprilie. Aici, se joacă cel mai bun din 3 meciuri.

Se joacă încă şi pentru locurile 9 şi 10, protagoniste fiind Unirea Dej şi CSU Ştiinţa Bucureşti. Scorul la general este 1-0 pentru Ştiinţa Bucureşti, iar meciul al doilea se joacă în capitală, în 12 aprilie. Şi aici se joacă cel mai bun din 3 meciuri.

Universitatea Cluj a încheiat sezonul pe locul 11 (ultimul) şi a retrogradat în divizia secundă.