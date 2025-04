Sănătatea începe cu mișcarea și mintea activă Florica Nistor, activă și la aproape 80 de ani

Beneficiară a Centrului Social Multifunc­țional „Rivulus Pueris”, Florica participă de peste un an la activitățile sportive coordonate cu atenție și profesionalism, unde fiecare detaliu contează – de la respirație, la postură și echilibru. Inspirată de deviza „Să știi bine ce faci, dar să faci bine ce știi”, doamna Florica ne reamintește că mișcarea fizică și stimularea intelectuală merg întotdeauna împreună pentru o viață sănătoasă și plină de energie.

”Practic această activitate și o frecventez de mai mult de un an de zile. Este minunat să fiu în mijlocul acestor oameni, în mijlocul cărora am învățat foarte multe lucruri, profesioniști adevărați, foarte buni cunoscători ai anatomiei și fiziologiei omului. Doamnele știu când să lucreze cu noi, cât să lucreze, care este limita de suportabilitate și întotdeauna plecăm de aici încărcate cu multă energie și cu dorința de a reveni cât de repede. Este important vorba unei cugetări: «Să știi bine ce faci, dar să faci bine ce știi» și dumnealor de multe ori ne atenționează în anumite împrejurări. «Vedeți că dumneavoastră când pășiți nu sunteți atentă», «vedeți cum țineți trunchiul, cum respirați». Alături de alimentație, mișcarea fizică ne face energici și nu mai vorbesc de rolul important al vieții intelectuale, psihice. Este minunat să fiu aici. Aș vrea să spun câteva cuvinte în încheiere: Creierul, dacă-l oxigenăm, este cel mai important lucru de pe acest pământ. Prin tot ce facem aici cu aceste doamne minunate de fapt ce facem, ne antrenăm crierul pentru mișcare, de aici pornește sănătatea fizică, intelectuală și noi nu avem aici decât de câștigat”, a declarat Florica Nistor.