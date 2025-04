Decizia de împuşcare a unui urs agresiv ar putea aparţine … primarului!

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunță că începe o nouă etapă în ceea ce privește gestionarea populației de urs brun. Prin intermediul acesteia, se dorește restabilirea unui echilibru între conservarea biodiversității și siguranța cetățenilor în comunitățile locale.

În acest sens, Mircea Fechet intenţionează ca primarii localităților în care apar urșii agresivi, ce reprezintă un pericol real pentru cetățeni, să poată decide, în cazuri majore, uciderea acestora: „Pentru gestionarea situațiilor de criză în care oamenii sunt în pericol, am propus modificarea legislației primare, mai exact a OUG 81/2021. Eliminăm intervenția graduală în cazurile în care cetățenii semnalează prezența unui urs sau a mai multora în intravilanul localității. În acest mod, primarul are libertatea de a decide metoda de intervenție pe care o apreciază a fi corectă în situația cu care se confruntă. Acesta poate eutanasia sau împușca ursul, fără a mai fi nevoit să parcurgă pașii intermediari de alungare sau relocare, măsuri care s-au dovedit ineficiente până acum”, a arătat ministrul Mediului. Maramureşul nu este străin de asemenea incidente, când urşii au coborât pe străzile comunelor, punând în pericol cetăţenii. S-a întâmplat la Băiuţ, sau mai recent, la Moisei, acum un an, când un urs a fost surprins şi filmat cum alerga pe DN 18.