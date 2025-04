Cum alegem cea mai potrivită vopsea pentru ouăle de Paști

Sărbătorile Pascale bat la ușă, iar maramureșenii care doresc ouă colorate apelează adesea la vopseaua din magazine. Pentru a face o alegere cât mai potrivită, reprezentanții InfoCons au realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip vopsea de ouă ce se regăsesc pe piața din România.

În total au fost analizate 62 de produse, de la următorii producători sau distribuitori: Oetker RO SRL având brandurile Alex, Carmin și Gallus; Secom Onix Impex SRL având brandul Take; Brauns-Heitmann GmbH &Co. KG având brandul Heitmann; Metma JSC; Jumbo EC. R. SRL având brandul Metma.

Ca urmare a centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor a rezultat că toate produsele au în compoziție E-uri, iar numărul aditivilor alimentari variază de la 1 la 11. În medie, vopselele au 6 E-uri.

Vopselele cu un singur aditiv alimentar sunt: Galus Vopsea pentru ouă roșu și Take vopsea de ouă din coloranți naturali 4 nuanțe, conform Infocons. La polul opus se află vopselele care au 11 E-uri în compoziție: Alex Vopsea ouă Magia Culorilor și Heitman Eierfarben Ou sclipitor.

”Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf sau gel, iar cantită­țile au fost cuprinse între 3 g și 40 g. Capacitatea de vopsire a fost cuprinsă între 10 și 60 de ouă. În urma centralizării datelor, s-a observat și în acest an o diferență foarte mică între gramaj, dar o diferență mare în ceea ce privește capacitatea de vopsire. De pildă, cu 5 g de vopsea de ouă se pot vopsi 10 ouă, în timp ce cu doar 6 g de vopsea de ouă se pot vopsi 30 de ouă. Astfel, cu o diferență de un gram, vopsim cu 200% mai multe ouă. De asemenea, cu 3 g de vopsea de ouă se pot vopsi 60 de ouă, în timp ce cu 4 g de vopsea de ouă se pot vopsi 15 ouă. Astfel cu o diferență de 1 g, vopsim cu 81.25% mai puține ouă. Asta înseamnă fie că vopseaua din cazul 2 e mai slabă, fie că ouăle sunt vopsite mai intens, consumând mai multă vopsea per ou”, au mai explicat oficialii InfoCons.