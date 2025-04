Elevii au discutat cu Liviu Olos despre inteligența artificială

Elevii din clasele a X-a E, a XI-a C și a XII-a A, B și C din cadrul Colegiului Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare au avut ocazia să participe la o întâlnire inspirațională cu Liviu Olos, antreprenor pasionat și cu expertiză în utilizarea tehnologiei, în cadrul unei activități dedicate inteligenței artificiale (AI).

”Discuțiile au fost concentrate pe beneficiile și impactul pe care AI-ul îl are în educație și în mediul de afaceri, cu exemple concrete, aplicații practice și noutăți din lumea tehnologiei. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și proiectul «Adopt un AI», prin care elevii sunt încurajați să exploreze unelte de inteligență artificială, să învețe să le utilizeze eficient și să înțeleagă impactul lor în viața de zi cu zi. Proiectul deschide drumul către o educație digitală modernă, unde tehnologia devine partener, nu obstacol. Elevii au fost curioși, activi și deschiși la dialog, punând întrebări și explorând cum pot folosi inteligența artificială în viitorul lor profesional în mod responsabil și creativ, fie ca antreprenori, fie ca specialiști în diverse domenii”, a declarat Laura Kosa, profesor în cadrul unității de învățământ.