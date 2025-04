Primăria Baia Mare a predat un teren către ANL pentru construirea de locuinţe destinate tinerilor

Aleşii locali băimăreni au adoptat ieri, în şedinţa extraordinară, proiectul de hotărâre privind transmiterea unui teren, situat pe Bulevardul Regele Ferdinand (fostul Grănicerilor) în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), pe durata execuţiei investiţiei, pentru construirea de locuinţe destinate tinerilor, ce vor fi închiriate.

Municipiul Baia Mare va asigura de la bugetul local resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi etc.), până la recepţia de la terminarea lucrărilor. Viitorul bloc ce se va construi va fi cu regim de înălţime P+3 şi va avea 30 de apartamente. Valoarea de inventar a terenului predat spre ANL este de 334.080 lei. La încetarea folosinţei gratuite, ANL se obligă să restituie primăriei terenul şi investiţiile realizate. Municipalitatea ar fi dorit aici construirea unui bloc cu regim de înălţime dublu, adică P+6, însă din cauza timpului scurt şi a problemelor legate de terenul necesar construcţiei, s-a optat pentru varianta actuală, aceasta reprezentând soluţia cea mai realistă de realizare a investiţiei: „Dacă am fi făcut demersurile mai din timp, şi am fi reuşit să-i convingem pe cei doi proprietari de terenuri de acolo, sau să găsim o soluţie alternativă la lucrare, aşa cum s-a discutat şi în Comisia de Urbanism, probabil că eram în grafic şi pentru varianta de P+6, dar aşa am considerat că riscul cel mai mic este acesta şi de aceea am propus proiectul în forma aceasta”, au spus cei din administraţia publică locală.