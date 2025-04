Lucrările la dispensarul medical din Borşa sunt aproape de final

Într-un singur an de zile, lucrările de reabilitare a dispensarului medical din Borşa au ajuns pe final. Proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile.

„Nu trece nicio zi să nu ajung în cel puțin o locație din Borșa unde lucrează echipele de muncitori, iar astăzi am ajuns la șantierul Dispensarului Medical din Centru, acolo unde lucrările sunt pe ultima sută de metri. Astfel, 85% din tot ce trebuie executat este deja finalizat, iar cele 4 cabinete de medicină de familie vor fi în curând redeschise pentru borșeni. Un an! Atât au durat lucrările, iar banii necesari, 2 milioane de lei (cca.400.000 de euro) sunt din fonduri europene, prin programul PNRR”, a spus Ion Sorin Timiş, edilul din Borşa. Lucrările executate au ţinut de: înlocuire acoperiș și tâmplărie exterioară, interioară, termosistem pe exterior, înlocuire rețele de apă și electricitate, precum şi sistem nou de încălzire.