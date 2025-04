Atenție la excesele alimentare de Paști!

Înlocuiți statul la televizor cu mișcarea

Maramureșenii care au ținut postul Paștelui trebuie să aibă mare grijă în aceste zile, pentru a nu avea probleme de sănătate. Trecerea bruscă de la o alimentație ”vegetariană” la cea normală nu este recomandată.

De asemenea, bună­tă­țile de pe masa de Paști trebuie consumate cu măsură. În acest sens, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Maramureș a emis o serie de recomandări.

”Persoanele care până la sărbători, au consumat doar alimente de origine vegetală este recomandat să introducă treptat, în alimentaţie, produsele de origine animală şi să le consume cu moderaţie. Alimentaţia din aceste zile trebuie să fie echilibrată, fără excese. Ouăle trebuie consumate în cantităţi limitate, nu mai mult de două pe zi (datorită cantităţii mari de colesterol din gălbenuş), alături de legume proaspete de sezon. Carnea de miel (drob, friptură etc.) să fie consumată în porţii rezonabile, cu o bogată garnitură de legume: salată verde, salată de crudităţi, bro­ccoli/ cono­pidă, ciuperci, fasole ver­de, evitând pe cât posibil garniturile de cartofi, orez sau paste. Puteţi înlocui carnea de miel cu peşte şi/sau pui, care sunt mai uşor digerabile. După o masă bogată se recomandă mișcare (mers pe jos, sport) nu este bine să ne aşezăm în faţa televizorului sau să dormim”, spun reprezentanții DSP Maramureș.

Este nevoie de un consum responsabil și-n ca­zul dulciurilor, al alcoolului, cafelei sau tutunului.

Cei care nu urmează aceste recomandări riscă diverse probleme digestive sau chiar agra­varea unor afecțiuni cornice.

”Consumarea alimentelor în exces, mai ales carne de miel şi de porc, preparate tradiţionale (drob, pască, cozonac, ouă roşii, maioneze etc.) şi băuturi alcoolice, poate duce la dispepsii gastro-intestinale (greţuri, balonări, dureri abdominale difuze, scaune diareice etc.); crize de ulcer gastro-duodenal (dureri în abdomenul superior, vărsături alimentare, arsuri retrosternale etc.); acutizarea colecistopatiilor cronice (dureri în abdomenul superior, greţuri şi uneori vărsături, amar în gură, balonări, diaree etc.); infarct de miocard şi tulburări de ritm cardiac (dureri precordiale sau retrosternale, lipsă de aer, palpitaţii, senzaţia de frică etc.). Dacă vă confruntaţi cu simptomatologia mai sus amintită, prezentaţi-vă de urgenţă la medic!”, ne mai sfătuiesc specialiștii DSP Maramureș.